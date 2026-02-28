大阪で食べられるレアな郷土グルメ＆店舗 静岡おでん、サスの昆布〆、漬物ステーキ、珍魚まんぼう、丸ずし… テレビ大阪で特集
きょう2月28日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：54）は、「大阪で食べられる郷土料理47都道府県ランキング」で盛り上がる。
同番組は、独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成し、住んでいる人も気づかない大阪の魅力を再発見するバラエティー。
大阪府は約880万人が暮らすが、他の都道府県出身の人々にとって、ふるさとの味が楽しめる郷土料理の店は心のよりどころ。府内で最も郷土料理店が多いのは、どの都道府県なのか。
■大阪市・堺筋本町 真っ黒な出汁の名物「静岡おでん」
静岡県清水出身の店主・池田直人さんが、前職時代に住んでいた大阪でふるさとの味を提供しようと12年前に開いた「地酒と静岡おでん いけだ家」。
客のほぼ全員が注文するのが「静岡おでん」。濃口醤油を使用する真っ黒な出汁が特徴で、関西人の口にも合うようにアレンジしているという。さらにフライにするとおいしいという静岡の定番「黒はんぺん」のおいしさにも迫る。
■大阪市・心斎橋 富山の海の恵み「サスの昆布〆」
心斎橋の「富山料理 きときと」で食べられる郷土料理は「サスの昆布〆」。“サス”とはカジキマグロのことで、実は富山県は昆布の消費量が全国1位。新鮮な魚に、昆布で旨味をプラスするのが富山流の味わい方だという。
■大阪市・西大橋 岐阜のソウルフード「漬物ステーキ」
岐阜県郡上市出身の店主・鷲見努さんが切り盛りする「まごころ料理 鷲見」は、本格的な岐阜料理と酒が味わえると評判。
「漬物ステーキ」は、白菜の漬物に火を通して卵でとじた名物グルメ。漬物作りが盛んな岐阜県で、漬かりすぎた漬物をおいしく食べるために生まれた料理だといわれている。このほか、ごはんにもお酒にも合う「鶏ちゃん（けいちゃん）」などもある。
■大阪市・天神橋六丁目 大阪でここだけ（？）珍しい魚の郷土料理
三重県出身の店主・濱田元弘さんが腕を振るう「まんぼう家」は、美熊野牛や熊野地鶏など、地元の食材にこだわる東紀州料理の店。
珍魚・まんぼうの料理があり、おそらく大阪では同店でしか味わえないという。陽気な店主も「皆さんにも食べていただきたい」とアピール。味はたんぱくでクセがなく、実は三重県ではスーパーの鮮魚コーナーにも並ぶほど身近な魚だという。
■東大阪市 宇和島出身のおしどり夫婦の故郷の味
東大阪で評判を集めているのが、愛媛県宇和島出身、高校の同級生夫婦が営む「あんどう亭」。ホタルジャコを丸ごとすり身にして揚げる郷土料理「じゃこ天」や「宇和島鯛めし」など、宇和島名物がずらり。
なかでも注目は「丸ずし」。大阪で食べられるのは、おそらくここだけ（？）。酢飯の代わりにおからを使い、きびなごで巻いた郷土料理で、地元では宴席のつまみとして親しまれている。
■大阪市・淀屋橋 味わいたい鹿児島の「とんこつ」
鹿児島の郷土料理の店「かのや篠原」は、予約が採れない人気店。鹿児島といえば“さつま揚げ”だが、地元では「つけ揚げ」と呼ぶ。
白身魚のすり身を低温でじっくり揚げる「つけ揚げ」は、関西人にも大人気。さらに、黒豚の軟骨を麦味噌と黒砂糖を加えて煮込む「とんこつ」は、口の中でとろけるほどの柔らかさ。ちなみに店主は大阪出身。鹿児島の郷土料理の店をオープンした理由は？
■大阪市・本町 牛タンだけじゃない宮城名物「せり鍋」
仙台のソウルフードといえば「牛タン」。そんな名物グルメが大阪で味わえるのが「吉次」。大阪人にはあまり知られていない宮城名物「せり鍋」もぜひ味わってほしいという。
実は宮城県は、せりの生産量全国1位。このせりを、コクのある比内地鶏スープで煮込んでいただく冬の定番鍋。
■高槻市 高知県民も太鼓判の「かつおの藁焼き」
高槻市で長年愛されているのが「酒房 四万十川」。一番人気は、高知県民をもうならせる名物「かつおの藁焼き」。藁で豪快に焼き上げたかつおを、まだ温かいうちに塩をふっていただく。さらに、山菜のイタドリと豚肉を炒めた高知のソウルフード「イタドリの炒め物」も味わえる。
■大阪市・北浜 讃岐うどんに並ぶ絶品ソウルフード！
香川県といえば「讃岐うどん」だが、うどんに並ぶ絶品のソウルフードが「骨付き鶏」。大阪・北浜に2年前にオープンした「讃岐酒場 すみれ料理店」では、この骨付き鶏が人気。
ニンニクの効いた特製スパイスに漬け込んだ骨付き鶏を豪快に焼き上げる、香川県丸亀市発祥といわれる郷土料理。
■河内長野市 沖縄とBEGINが好き過ぎて沖縄料理店
大阪には、“リトル沖縄”と呼ばれるほど沖縄出身者が多い大正区をはじめ、数多くある沖縄料理店。そんな中、河内長野市に一軒だけ沖縄料理の店がある。
「ヤイマール」は、店主の沖縄愛、そしてBEGIN愛が高じてオープンした店。さらに、店主の長男が「お母さんのお店を盛り上げたい」と2年前から始めた三線の音色が楽しめる。
このほか、岡山・日生名物の「カキオコ」、岩手の「じゃじゃ麺」、徳島の「徳島ラーメン」、山形の「芋煮」「玉こんにゃく」など、大阪で食べられる郷土料理の名店がランキング形式で続々登場する。
MC：中川家（守口市出身）
ゲスト：藤井隆（豊中市出身）、川田裕美（泉大津市出身）
