元TOKIOの松岡昌宏（49）が27日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）に出演。新事務所「株式会社MMsun」に女優が1人、所属する理由を明かした。

2月のマンスリーゲストとして出演した松岡。これまで人生の転機、分岐点などを話してきたが、今週は「これからのお話」だとし、元日に松岡が設立した事務所「株式会社MMsun」について話が及んだ。

新事務所について「活動しだしたのは1月1日になります」と松岡。「もともと4年前に違う会社を作っていまして。3つの会社を連合して作ったのが株式会社TOKIOって会社なんですね」とした上で「その会社をなくしてしまったので、新たに“次は何をしよう”って。前に持っていた会社に戻すこともできたんですよ。（でも）それだと何も変わらないなって。せっかくだったらっていうので、たまたま自分のベクトルの中に、誰か新しいアクター、アーティストの人と何かやることによって、うちにいる女性スタッフ2人のモチベーションも上がるかなって」と説明した。

「そういうのを薄っすら考えていた時に、ミタゾノ（家政婦のミタゾノ）の舞台で共演したうちの川久保三子っていう、ミタゾノのドラマにも出てたんですけど」と事務所に所属する女優・川久保三子について言及。「とても不思議な魅力があって、面白いなって話をしてて。いろんな人と舞台終わってからも一緒にご飯食ってしゃべっている中で、“じゃあ、一緒にやるか”みたいになって。それで、名前も新しく作って、新しい会社立ち上げて。少人数で長くやっていきたいなっていう」と明かした。