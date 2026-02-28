沖縄本島を3日間レンタカー観光したら、渋滞・駐車場・ガソリン代で想定より1万円超え。最初から「バス＋タクシー」のほうが楽で安かった？

沖縄レンタカーで、想定より1万円増えやすい3つの出費

レンタカーで増えやすいのは、渋滞・駐車場・ガソリン代です。那覇周辺は渋滞が起きやすく、朝夕は特に混みやすいといわれます。渋滞で到着が遅れると、駐車場が満車で探し回ったり、予定を守るために有料道路を使ったりして、想定外の出費が出やすくなります。

駐車場は、「短時間のつもり」でも料金がかさみやすいのが落とし穴です。国際通り周辺などは、食事や買い物で2～3時間滞在すると2000～3000円程度になることもあります。満車で何周かすれば、その分だけ燃料も消費します。

ガソリン代は走行距離で決まるので、遠回りや渋滞が増えるほど高くなります。例えば3日で300キロメートル、燃費が1リットル当たり15キロメートルの場合、必要な燃料は約20リットルです。1リットル170円の場合は約3400円ですが、実際は細かな移動やアイドリングで増えがちなので、数字以上に「思ったより高い」と感じる原因になります。



バスとタクシーを使うといくらかかる？ 3日間の費用の目安

結論として、行き先を絞れるならバス＋タクシーは十分アリです。路線バスの3日乗り放題パスは大人5800～6400円の表示があり、那覇～中部中心なら費用の見通しを立てやすくなります。

ただし、弱点は待ち時間と乗り換えです。ここをタクシーで補うと、楽さが一気に上がります。

例えば、雨の日にホテルから国際通りへ行くときや、夜の食事を終えてホテルへ戻るときは、タクシーを利用すると移動が楽になり、待ち時間や歩く距離が減るので、疲れを抑えられます。全部をタクシーにすると高くなりやすいので、「バスだと面倒な区間だけ」に絞るのがコツです。

一方、北部を日帰りであちこち回ろうとすると、バスは移動に時間がかかりやすいです。北部に行くなら、その日は北部中心に予定を組み、現地で過ごす時間をしっかり確保すると満足しやすいでしょう。



それでもレンタカーが向く人・損しない借り方

レンタカーが向くのは、北部の複数スポットを効率よく回りたい人、子ども連れで荷物が多い人、ビーチ道具を運びたい人で、自由度と積載量は大きな強みです。

損しにくくするなら、まず渋滞しやすい時間帯を避けることです。那覇周辺は時間帯によって混雑しているので、移動を早めの時間にするだけでも楽になることがあります。

次に、那覇中心部では「最大料金あり」の駐車場を早めに確保し、とめたら徒歩でまとめて回ることです。そして最も効果的なのが、「3日ずっと借りない」発想です。到着日と最終日は公共交通機関を中心にして、中1日だけレンタカーで北部へ行くと、費用と疲れが抑えやすくなるでしょう。



沖縄本島の3日旅はレンタカー一択にせず、移動手段を使い分けよう

3日間の沖縄本島観光で費用が増えやすいのは、渋滞で予定がずれたり、駐車場を探す時間が長くなったりして、ガソリン代や駐車料金がかさみやすいからです。那覇～中部中心に回るなら、バスの3日パスを軸にして、必要なときだけタクシーを使用するほうが移動は楽になり、出費も抑えやすいでしょう。

北部をしっかり回りたい日や荷物が多い旅ならレンタカーの利用価値は高いので、全部レンタカーではなく、必要なときだけ借りるのがおすすめです。移動手段を使い分ければ、渋滞や駐車場に振り回される時間が減り、沖縄の景色や食事を楽しむ余裕が増えるでしょう。



