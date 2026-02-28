3児の父・つんく♂、妻手作り「我が子達のお弁当」公開「斬新なメニュー」「彩り鮮やか」の声
【モデルプレス＝2026/02/28】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が2月27日、自身のInstagramを更新。妻が子供たちに作った冷やし中華弁当を披露し、話題となっている。
【写真】天才音楽プロデューサー「斬新なメニュー」妻手作り弁当
つんく♂は「これなぁ〜んだ！？ って聞きたくなるが、正解は我が子達のお弁当！ 詳しく言わば「冷やし中華」なのだ」とつづり、弁当3個の写真を投稿。蒸し鶏、豚の冷しゃぶ、キュウリの千切り、輪切りのミニトマト、パクチーが盛り付けられ、タレの入ったカップが添えられた、彩り豊かな冷やし中華弁当を披露した。なお、長男の分は麺と具の量が多く、タレが入りきらず別添えになったというハプニングを明かしている。
更に「きっと食べる方は一瞬でペロっといっちゃうんやろうが、綺麗に盛り付けてるのを見ると『父ちゃん涙出てくらぁ〜』って気持ちになったさ！」「上の二人はもうすぐ高校卒業やしなぁ〜、しんみり」と続け、丁寧に子供たちの弁当を作る妻へのねぎらいの言葉と、子供たちの成長を喜びながらも寂しく思う父親の複雑な心境を記している。
この投稿には「斬新なメニュー」「彩り鮮やか」「すごく美味しそう」「食べてみたい」「お腹いっぱいになりそう」「奥様毎日お疲れ様です」「お子さんもうそんなに大きいの」「子供の成長は少し切ないね」といった反響が寄せられている。つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】天才音楽プロデューサー「斬新なメニュー」妻手作り弁当
◆つんく♂「我が子達のお弁当」公開
つんく♂は「これなぁ〜んだ！？ って聞きたくなるが、正解は我が子達のお弁当！ 詳しく言わば「冷やし中華」なのだ」とつづり、弁当3個の写真を投稿。蒸し鶏、豚の冷しゃぶ、キュウリの千切り、輪切りのミニトマト、パクチーが盛り付けられ、タレの入ったカップが添えられた、彩り豊かな冷やし中華弁当を披露した。なお、長男の分は麺と具の量が多く、タレが入りきらず別添えになったというハプニングを明かしている。
◆つんく♂の投稿に反響
この投稿には「斬新なメニュー」「彩り鮮やか」「すごく美味しそう」「食べてみたい」「お腹いっぱいになりそう」「奥様毎日お疲れ様です」「お子さんもうそんなに大きいの」「子供の成長は少し切ないね」といった反響が寄せられている。つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】