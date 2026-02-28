肉厚でボリュームたっぷり♡マルハニチロ｢月花さば水煮缶｣を使ったアレンジレシピ

半世紀以上愛され続けているマルハニチロの｢月花さば缶｣シリーズを食べたことはありますか。肉厚でボリュームたっぷりな脂ののったさばが味わえる｢月花さば缶｣シリーズは、そのまま食べてももちろんおいしいです。今回は、マルハニチロの公式サイトに掲載されているレシピを参考にしながらお料理に使ってみました。さばはカルシウムを摂ることもできるので、ぜひ参考にしてみてください。

肉厚でボリュームたっぷり｢月花さば水煮｣

マルハニチロから発売されている天日塩で本来の旨味を引き出した｢月花さば水煮｣のさばは、肉厚でボリュームたっぷりな脂ののったさばです。

骨までやわらかく煮込まれているので、骨に含まれているカルシウムも摂ることができるのは嬉しいポイント。

パッケージの満月に桜の花をあしらったブランドロゴは、日本らしさがありすてきです。

アレンジレシピ①さばと豆腐のハンバーグ～トマト和風ソース～

｢月花さば水煮缶｣を使って、｢さばと豆腐のハンバーグ～トマト和風ソース～｣を作ってみました。作り方は、水気をしっかり切った｢月花さば水煮缶｣と豆腐を合わせて作っていきます。

ソースは、みじん切りした玉ねぎとヘタを取って切ったトマトで作るので甘酸っぱくて相性抜群です。柔らかいハンバーグなので、小さなお子さまにもおすすめです。

アレンジレシピ②さばのトマト煮

｢月花さば水煮缶｣を使って、｢さばのトマト煮｣を作ってみました。｢月花さば水煮缶｣と一口大に切ったトマト、お好みでごぼうなどの具材と一緒に煮るだけ。

お好みで具材を加えることで、ボリューム感もでます。また、さばの栄養が手軽にとれて嬉しいメニューです。

いかがでしたか。今回紹介した｢月花さば水煮｣以外にも、月花さばシリーでは味わい深いコクのある信州味噌で煮込んだ｢月花さばみそ煮｣や、丸大豆醤油のまろやかな風味が特徴的な｢月花さば煮付｣のラインナップがあります。

こちらもとてもおいしいので、ぜひ食べてみてくださいね。

取材協力/マルハニチロ