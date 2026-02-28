“キンプリのきらめき”が現実世界に！舞台「KING OF PRISM −Your Endless Call−み〜んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ」リポート

2026年2月21日（土）、東京・日本青年館ホールにて、舞台「KING OF PRISM -Your Endless Call-み〜んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ」が開幕！



「KING OF PRISM」は、"プリズムショー"に魅了された個性豊かな登場人物たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して成長していくアニメシリーズ。舞台版はこれまでに2作が上演され、迫力のプリズムショーと観客参加型の演出で高い支持を集めてきた。

「テレ東プラス」は、プレビュー公演（有観客でのゲネプロ）と、囲み取材の様子を徹底リポート！





アニメの世界が現実に！ 舞台版オリジナルストーリーでファン熱狂

「奇跡の巡り合わせ」キャストが語る6年間の重み

【オリジナル動画】もしも“SePTENTRION”とデートをしたら…!?本作は、2026年6月公開予定の最新アニメ「KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」をベースにしたオリジナルストーリー。前作から数えて6年ぶりとなる、ファン待望の新作公演ともあり、全公演チケットは完売。追加公演が実施されるほどの熱狂ぶりだ。物語の軸は、プリズムスタァを目指す少年たちの成長を描く熱いドラマ。劇場アニメシリーズでおなじみの「応援上映」も取り入れられ、客席は一体に。ペンライトの光とエリート（ファンの総称）たちの熱いコールがキャストへと届けられた。注目は、2次元と3次元がクロスオーバーする圧倒的な再現度。歌、ダンス、そして"プリズムジャンプ"が融合したステージは、まさにアニメからキャラクターが飛び出してきたかのようなきらめき！劇中では、ダンスと歌で客席を魅了。キャラクター同士が触れ合う細やかな芝居も随所にちりばめられ、"推し"の一挙一動に目が離せない！さらに、物語は予想外の展開に…!? 衝撃の全貌は配信でチェック！





▲左から高梨 怜、村上喜紀、横井翔二郎、田村升吾、長江崚行、五十嵐 雅、中西智也

プレビュー公演開幕直前、囲み取材にSePTENTRIONの7人が登壇。初日を迎えた胸中を語った。

主人公・一条シン役を新たに務める田村升吾は、コロナ禍により千秋楽を迎えられなかった前作に触れ、「6年ぶりの続編になります。僕は橋本祥平さんから役を引き継がせていただきましたが、横井さんをはじめとする続投メンバーや、お客様がこの作品を待ち望んでいた熱量を、稽古を通して強く感じています。皆さんと楽しいタイムトラベルができたらうれしいです」と、新座長としての覚悟を。

6年前、無念の途中終了を経験したメンバーにとって、再始動はまさに悲願。

太刀花ユキノジョウ役を続投する横井翔二郎は「本当にこの時をずっと待っていました。僕にとって舞台『KING OF PRISM』で過ごした時間はすべてが宝物のような日々。奇跡のようなこの瞬間を思いきり愛して、抱きしめて、新しい仲間と未来へ続く公演期間にできたら」と万感の思いを語った。



香賀美タイガ役の長江崚行も、「奇跡的な巡り合わせで再びこの作品と仲間に出会えました。新たな7人で幸せな景色を見られることを願っています。ここにいる“セプテン（SePTENTRION）”の6人のためにも全力を尽くしたいです」と、無事の完走を誓った。



十王院カケル役の村上喜紀は「前作が途中で終わったからこそ熱望する声が増え、願いが形になりました。奇跡のような出来事で、お客様の力によって支えられていると改めて感じています」と感謝を述べ、「僕自身が心から楽しみ、その“きらめき”が広がって、最後に『本当に楽しかった』と思える公演にしたい」と力を込めた。





アニメでも同役の声優を務める鷹梁ミナト役の五十嵐雅は「再びミナトとして板の上に立てることは大きなギフトです。10周年の節目に、この舞台を通して作品を愛してくださる方が増えてほしい。そのために無事、千秋楽までみんなで走り抜けます」と意気込みを。



今作がシリーズ初参加となる西園寺レオ役の高梨怜は「先代・星元裕月さんから役を引き継ぐことに当初は大きなプレッシャーもありましたが、今日まで大切に役と向き合ってきました。最高の先輩方と仲間がそばにいてくれたおかげで、ここまで舞台を創り上げられたと思います。あとは全力を尽くし、自分のエネルギーを最大限客席に届けたい」と語った。



涼野ユウ役の中西智也は、6年前は客席で観ていた1人。「舞台上から同じ景色を見られることが不思議でうれしい。この7人でたくさんの時間を積み重ねていきたい」と思いを明かした。



【千秋楽公演 ライブ配信決定！】

■ 配信日程（全2公演）

2026年3月1日（日）昼公演：【開演】12:00

2026年3月1日（日）夜公演：【開演】17:00



■ アーカイブ視聴期間

公演終了後準備でき次第〜3月15日（日）23:59

※アーカイブ開始時間は公演後、状況により遅れる場合あり



【配信概要】