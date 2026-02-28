【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】嘘つくのはムリです！食い下がる義母への提案＜第8話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第8話 嘘は言えません
【編集部コメント】
何を言っても、入学式に参加したいお義母さんは一歩も引きません。自らが「余命わずか」と嘘をつけとは……本当に入学式に出たくて必死なのかもしれませんね。でもね、お義母さん。余命わずかな人が、凛とした姿で桜柄の着物を着て現れるなんて、どこからどう見ても大嘘……。スミレさんが学校に断られれば、さすがにあきらめてくれるでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
