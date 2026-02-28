¡Ú »°¥ÄÌðÍºÆó ¡ÛÅ¾ÅÝ¡¦É¡¤ò¹üÀÞ¤«¤é1¤«·î¡¡CT¸¡ºº¤Î·ë²ÌàÆ¬¤ÎÃæ¤Î½Ð·ì¤Ï¾Ã¤¨¤Æáà¥¸¥ó¥¸¥ó¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ÂÀÅ¤Ëá¡¡¡Ö¿´¤Ï¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç·ò¤ä¤«¡×¾Ð´é¤ÇÅê¹Æ
Àè·î¡¢Å¥¿ì¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡Ö¤ª¤Ç¤³¤¬¤¨¤°¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ò£´¥Ï¥êË¥¤Ã¤Æ¡¢É¡¤Î¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢À¼Í¥¤Î»°¥ÄÌðÍºÆó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Âç¤±¤¬¤«¤é1¥ö·î¤¬·Ð¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ÇºÆÅÙCT¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »°¥ÄÌðÍºÆó ¡ÛÅ¾ÅÝ¡¦É¡¤ò¹üÀÞ¤«¤é1¤«·î¡¡CT¸¡ºº¤Î·ë²ÌàÆ¬¤ÎÃæ¤Î½Ð·ì¤Ï¾Ã¤¨¤Æáà¥¸¥ó¥¸¥ó¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ÂÀÅ¤Ëá¡¡¡Ö¿´¤Ï¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç·ò¤ä¤«¡×¾Ð´é¤ÇÅê¹Æ
»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÂ±¡¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡££Ã£Ô¤Î·ë²Ì¤Ï²ø²æÅö»þ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î½Ð·ì¡Ê¹ÅËì³°·ì¼ð¡Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê½Ð·ì¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢Àµ¾ï¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Û¥Ã¡£¡×¤È½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢Æ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È½Ð·ì¤·°×¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÍ×Ãí°Õ¤È¡¢Å£¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Æ¬¤Î¥¸¥ó¥¸¥ó¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ÂÀÅ¤Ë²á¤´¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥Á¥Ü¥Á¤ÈÆ¯¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤±¤¬¤ÎÎÅÍÜÃæ¤Ë¡Ö¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥¦¥Á¤Þ¤Ç²¿²ó¤«¤´ÈÓ¤òºî¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤Ä¤Ù¤¼Ô¤Ï¡ØÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£´¶¼Õ¡£¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÀ¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤Ïº£¸å¡¢¤ª¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å¡¢¤ª¼ò¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡Ê¤Ã¤Æ°û¤à¤ó¤«¤¤¡ª¡Ë¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯°û¤Þ¤º¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥¦¥¸¡¢È¿¾Ê¡£¡×¤È¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÂô»³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´¿´ÇÛ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¥¸¥ó¥¸¥ó°Ê³°¡¢¿´¤Ï¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç·ò¤ä¤«¤Ë¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´°Â¿´¤ò¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤Ï1·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö27Æü¤ËÅ¥¿ì¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡¢¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¯Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤Àä¡×¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤éÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¼£ÎÅÃæ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¤Ç¤³¤¬¤¨¤°¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ò£´¥Ï¥êË¥¤Ã¤Æ¡¢É¡¤Î¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇ¾Æâ¤Ë½Ð·ì¤â¸«¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÉ¡¤Î¹üÀÞ¤ÏÁáµÞ¤Ë¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢³Û¤ÎÂç¤¤Ê¥¬¡¼¥¼¤äÀÖ¤¯¼ð¤ì¤¿¤Þ¤Ö¤¿¡¢É¡¶Ú¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
