ニューヨーク州チャパクア（CNN）ビル・クリントン元米大統領は27日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏との関係を巡る下院委員会の証言録取に応じた。質問は6時間を超え、クリントン氏はエプスタイン氏との「短い付き合い」の間、その犯罪について一切知らなかったと繰り返した。

クリントン氏は下院監視委員会への冒頭陳述で、「エプスタイン氏が犯した罪については一切知らなかった」と証言。この発言はSNS上で公開された。「私は自分が何を見たか、より重要な点だが、何を見なかったかを認識している。自分が何をしたかを認識しており、さらに重要なことに、何をしなかったかも認識している。私は何も見ていないし、何も悪いことはしていない」と強調した。

前日には妻のヒラリー・クリントン元国務長官が宣誓証言しており、クリントン元大統領の証言は、共和党主導の監視委員会によるエプスタイン事件の調査で注目を集めた2日間を締めくくるものとなった。

元大統領が首都ワシントンで証言するという見世物的な状況を避けるため、議員らはニューヨーク州チャパクアまで足を運んだ。ただ、非公開で行われたクリントン氏の証言録取の歴史的意義が薄れたわけではない。クリントン氏は元大統領として初めて、議会委員会の召喚状に基づく証言を強いられた。新たな前例ができた形で、トランプ現大統領を含め幅広い範囲に影響が及ぶ可能性がある。

議員らによると、クリントン氏は証言録取を通じて協力的な姿勢を見せ、与野党双方からの質問に応じたものの、記憶が曖昧（あいまい）な場面も一部にあったという。

下院監視委員会の民主党トップ、ロバート・ガルシア議員はクリントン氏について「彼が非常に協力的で、能力の限り公正に質問に答えていることについては、誰もが同意すると思う」などと述べた。

クリントン夫妻の弁護士と共和党主導の監視委員会はここ数カ月、メールや書簡、電話を通じて、水面下で聴取の条件をめぐる交渉を重ねてきた。夫妻が最終的に召喚状に応じることに同意したのは、議会侮辱罪で刑事責任を問う超党派の採決へ向けた動きが下院で進んだ後だった。

エプスタイン氏と会ったことはないと前日に証言した妻とは異なり、クリントン氏の場合はエプスタイン氏や、同氏の犯罪に関連して有罪判決を受けたギレーヌ・マクスウェル受刑者と接触した記録が残っている。

議員からは、司法省が公開したエプスタイン事件の捜査資料について、クリントン氏に答えを求める声が上がった。

証言の内容に詳しい情報筋2人によると、司法省が先日公開して広く出回ったジャグジーの写真の女性について、クリントン氏は誰なのか知らないと証言。顔が黒塗りにされたこの女性と性的関係を持ったかと問われると、持っていないと答えたという。

クリントン氏は他にも女性たちと一緒に写る写真を多数提示され、性的関係があったか問われたが、そのたびに「ない」と答えたとされる。

証言内容に詳しい情報筋2人はCNNの取材に、監視委員会はエプスタイン氏の飛行機の搭乗記録にクリントン氏の名前がある点、クリントン政権のホワイトハウスの来訪者記録にエプスタイン氏の名前が記載されている点についても質問したと明かした。

また情報筋3人によると、クリントン氏は2000年代初頭のゴルフ大会でトランプ氏から、エプスタイン氏と土地取引を巡って決裂したと聞いたことを自発的に証言した。

クリントン氏の回想では、トランプ氏はその際、エプスタイン氏はもう友人ではないと語ったという。情報筋1人は、クリントン氏は自ら進んでこの時の会話の記憶を証言したと明かした。

クリントン氏は冒頭陳述で「写真を何枚見せられても」、自分が何も悪いことを目撃せず、何も悪いことをしていないとの主張は変わらないと表明した。

01年から04年にかけてスタッフと一緒にエプスタイン氏の自家用機に十数回搭乗したことについては、「虐待のある家庭で育った身として、エプスタイン氏が何をしているか少しでも察していたなら、彼の飛行機に乗ることはなかっただろう。それだけでなく自ら通報し、甘い取引などではなく、犯罪に対する裁きを求める声の先頭に立っていたはずだ」と証言した。

クリントン氏はエプスタイン氏絡みの不正行為で法執行当局から罪に問われたことはない。広報担当者によれば、クリントン氏はエプスタイン氏が2006年に売春あっせん罪で起訴される前に関係を断ち、犯罪については知らなかったと繰り返し明言してきた。クリントン氏はまた、エプスタイン氏の島を訪れたことはないと説明している。