【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】日本選手が中国選手を吹っ飛ばした瞬間

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSG原修太が、中国選手を吹き飛ばすパワフルディフェンスを見せた。相手のカウンターを止める激しいディフェンスはファウルとなり、ファンからは様々な声が上がっている。

日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表と対戦。桶谷大ヘッドコーチの初陣は、第2クォーターまで47−33とリードしていたが、第3クォーターに逆転を許すと、第4クォーターにも点差を広げられて80−87で敗れた。

敗因の1つは、第3クォーターで連発してしまったターンオーバーだ。残り9分31秒のシーンでもSG西田優大のスキップパスが中国のフー・シンニンにカットされて速攻を受ける。ジャオ・ルイがボールを運んでいくところに、原が猛スピードで追いつくも、相手を吹き飛ばすようなディフェンスになってしまいファウルが宣告された。

このプレーでバランスを崩して倒れたジャオ・ルイはコート上でうずくまって起き上がれず、原も心配そうに見つめる。中国の選手たちは、原のディフェンスがアンスポーツマンライクファウル（相手に危険を及ぼす、または過度に激しいコンタクトに対して科される反則）だったとジェスチャー。同じく中国のグオ・シーチャンHCもアンスポーツマンライクファウルを主張した。

SNSではさまざまな声

審判団はファウルのグレードを確認するためにビデオレビューを実施。しかし原のディフェンスは、ボールには触れられていないものの、悪質な意図はなくしっかりとボールに向かってプレーしていたと判断され、ノーマルファウルとして処理された。

このシーンについてSNSのファンたちの意見は様々。「原ちゃん…強すぎ」「すまない…原ちゃんの身体が強く逞しくてすまない……」「原ちゃん存在が凶器」「強いから吹っ飛んじゃう」などの声がある一方で、「大丈夫かな」「それは危ないよ」「突っ込みすぎよ」「正直言って、原のファウルはヒヤっとした」「原ちゃん結構今の危なかったぞ」などのコメントも出ていた。

なお、原はこの試合で18分6秒のプレータイムが与えられ無得点に終わったものの、2リバウンド・1スティールと守備で貢献。3月1日に同じくホーム沖縄で開催される韓国代表戦でも、武器である「ゴリゴリディフェンス」での貢献が期待されている。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

