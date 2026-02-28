カンニング竹山「男チクザンスタミナ弁当」公開「お弁当箱からはみ出てる」「見栄えバッチリ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/28】お笑いタレントのカンニング竹山が2月27日、自身のInstagramを更新。ボリュームのある手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】54歳芸人「見栄えバッチリ」手作り弁当
竹山は食事のメニューについて、自身の名前から取った「男チクザンスタミナ弁当」を筆頭に、「あさりの味噌汁」「シリアルのっけたヨーグルト」と記し、写真を投稿。ボリュームたっぷりのお弁当には、白米の上に、肉やたくあん、焼きたらこや紅生姜が乗っているお弁当を披露した。
この投稿に「見栄えバッチリ」「お弁当箱からはみ出てる」「驚きのボリューム」「茶色が1番美味しい」「嬉しいおかず」「美味しいに間違いない」「次のチクザン弁当も楽しみ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆カンニング竹山、ボリュームたっぷりのお弁当披露
◆カンニング竹山の投稿に反響
