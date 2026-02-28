市川團十郎「家飯」サーモンメインの朝ごはん公開「彩り綺麗」「食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2026/02/28】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が2月27日、自身のブログを更新。お家ごはんを公開し、注目が集まっている。
【写真】48歳歌舞伎俳優「彩り綺麗」サーモンメインの朝食
「家飯」というタイトルのブログを記した市川は、サーモンの切り身の上に青じそを乗せたショットと、黄身の濃い色が食欲をそそる卵かけご飯の写真を投稿。「食べてトレーニングして 荷造りして小松へ向かいます」と記し、28日に石川県小松市にある「團十郎芸術劇場うらら」で開催される公演に向けて移動することを報告している。
この投稿に「公演頑張ってください」「彩り綺麗」「栄養満点」「卵の色が食欲そそる」「体に染み渡るご飯」「目から美味しさが伝わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
