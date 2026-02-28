◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節 浦和―鹿島（２８日・埼玉スタジアム）

３連勝を狙う鹿島は、５万人超の観衆が見込まれる浦和のホームに乗り込み、首位浮上をうかがう。

先発は前節の柏戦（２〇０）から変更なし。左サイドバックには溝口修平が起用され、ボランチは三竿健斗と樋口雄太のコンビ。エウベル＆荒木遼太郎の２列目と鈴木優磨＆レオセアラの最前線で前線４枚を形成した。

鈴木優磨は昨季の埼玉スタジアムでの浦和戦（１〇０）で決勝点を挙げており、２４年の対戦（２△２）でも２ゴール。埼玉スタジアムでの３戦連発を目指す。

開幕のＦＣ東京戦はＰＫ戦負けで勝ち点１となったが、第２節の横浜ＦＭ戦（１〇０）、第３節の柏戦は快勝。他会場の結果次第では首位浮上の可能性もある一戦で、勝ち点３のみを狙う。

メンバーは以下の通り。

【先発】▼ＧＫ早川友基、▼ＤＦ濃野公人、植田直通、キムテヒョン、溝口修平、▼ＭＦ三竿健斗、樋口雄太、エウベル、荒木遼太郎、▼ＦＷ鈴木優磨、レオセアラ

【ベンチ】ＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ関川郁万、小川諒也、松本遥翔、ＭＦ柴崎岳、知念慶、林晴己、ＦＷ田川亨介、チャヴリッチ