第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が２８日、東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪で祝勝会を開催。祝勝会の前に原晋監督（５８）、箱根駅伝５区で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日（４年）らが取材に応じ、原監督は黒田朝日の次のマラソンとして来年２月の大阪を予定していることを明かした。

黒田朝日は、初挑戦となった昨年２月の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生新記録をマーク。２度目となった今年２月の別府大分毎日マラソンでは「疲労のためコンディション不良に近い」という状態ながらも、２時間７分３秒で日本人２位の３位と踏ん張り、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。「ロス五輪の日本代表になれるように頑張ります」と黒田朝日は話す。

卒業後、ＧＭＯインターネットグループに所属する黒田朝日は引き続き、青学大を練習拠点として原監督の指導を受ける。原監督は「次のマラソンは来年の大阪になるでしょう。そして、秋のＭＧＣで勝負します。黒田朝日は箱根駅伝史上最高の選手のひとり。２時間３分台の力はあります」と明言した。「シン・山の神」黒田朝日の戦いは、いよいよ次のステージに移る。