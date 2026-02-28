■これまでのあらすじ

小学生の娘のいる妻は、ママ友たちとのトークタイムに少々疲れを感じていた。今流行りのシールを知らないと話すと、ママ友の1人から「知らないなんて信じられない」とマウントを取られ、「持ってないといじめられる」とまで言われるが…。

娘にシールのことを聞いてみたら、もちろん知っていました。みんな持ってるとのこと…全然知らなかった！そこで娘にも欲しいか聞いてみたところ、「大丈夫」という答えが返ってきました。

大丈夫って「ほしいけど大丈夫」「興味ないから大丈夫」のどっちの意味だろう…。娘はあまりはっきり言葉にしないタイプなので、私はいつも迷ってしまいます。そんなある日、亜紀さんが買い溜めしているシールを分けてくれると言ってくれました。私にも1枚くれると言うので一度は受け取ったのですが、代わりに娘のダンス教室を紹介してほしいと言われてしまって…。空きがなくて今は新規の生徒さんを受け付けていないはずなので、申し訳ないけれど、私が力になれることはなさそう…そう思いシールはお返ししました、が…。「タダでもらう気だったなんて結構ずうずうしいんだね」とチクリと言われてしまいました…。そんなつもりなかったんだけど…。

※この漫画は実話を元に編集しています

