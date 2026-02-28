LE SSERAFIM・SAKURA、BTS元振付師の“斬新”審査結果発表に驚き「オシャレ、見たことない！」
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第1話が、24日にABEMAにて配信された。
【写真】KATSEYE誕生オーディションに出演していた決定メンバー3人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
1次審査は、ダンスかボーカルの選択制で実施。HYBE×Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイターで、BTSの元振付師として知られるソン・ソンドゥクは、ダンスの最中に練習生の肩を叩いて合格を伝えるという斬新なスタイルを披露。これにはスタジオのSAKURA（LE SSERAFIM）も「オシャレ、見たことない！」と驚きの声をあげた。
第1話では、1次審査の結果、300人の中から合計26人の通過者が選出されたが、2次審査を前に6人が辞退。19人で2次審査に挑むことになった。『Girls planet 999』（ガルプラ）に出演していた桑原彩菜、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）に出演していた黒川穂香、『UNIVERSE TICKET』に出演していた大城莉瑛羅ら19人が選ばれた。
【写真】KATSEYE誕生オーディションに出演していた決定メンバー3人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
第1話では、1次審査の結果、300人の中から合計26人の通過者が選出されたが、2次審査を前に6人が辞退。19人で2次審査に挑むことになった。『Girls planet 999』（ガルプラ）に出演していた桑原彩菜、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）に出演していた黒川穂香、『UNIVERSE TICKET』に出演していた大城莉瑛羅ら19人が選ばれた。