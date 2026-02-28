『ぜんぶ、あなたのためだから』スピンオフドラマ“後編”配信スタート！猫目線のラブストーリーが完結

藤井流星、七五三掛龍也の共演で話題を呼んでいるドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

TELASA（テラサ）では本日2月28日（土）より、スピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』後編の配信がスタートした。

『ぜんぶ、あなたのためだから』本編が予測不可能な展開を見せるなか、オリジナルスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』では、七五三掛演じる桜庭と黒猫・幸子の幸せな日々を“幸子視点”で描く。猫目線のラブストーリーだ。

後編では、藤井流星演じる和臣も登場し、恋の三角関係が勃発する…!?

桜庭と幸子の幸せな日常を描くスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』。

2人の出会いから現在までを幸子の目線で描き、地上波本編では見られないような桜庭の甘い素顔満載で話題を呼んだ前編だったが、後編では一転、まさかの《恋のライバル》が出現。

それは、ここ数カ月桜庭のアトリエに頻繁に出入りするようになっていた和臣。

本編ではすっかり仲良くなっていたように見える和臣と幸子だが、実は幸子は“ある疑い”を持って和臣を警戒していた。幸子の視点で描かれるストーリーだからこそ知れる、幸子の本心。いったい幸子は、どんな思いを抱いていたのか？

後編には、和臣が幸子と桜庭の写真を撮るシーンも登場。

実は当初は一緒に撮るはずではなかったそうで、「幸子が逃げちゃうから、桜庭が捕まえて、結果的に（桜庭と幸子）2人の写真を撮る…という流れに」と七五三掛。「そこで、和臣が撮ってくれた写真が、すっごくいい写真で、自分の携帯に保存したいくらい」お気に入りの1枚になったことも明かしてくれた。

どんなシーンになっているのか？ 桜庭と幸子の素敵なショットにも注目だ。

◆七五三掛龍也 コメント

後編では、和臣が桜庭のカメラを使って、幸子を撮影するシーンがあるんですが、幸子が逃げちゃうから、桜庭が捕まえて、結果的に（桜庭と幸子）2人の写真を撮る…という流れになるんです。

そこで、和臣が撮ってくれた写真が、すっごくいい写真で！ 自分の携帯に保存したいな、って思うくらい、いい写真なんです。その日、実は幸子がご機嫌斜めの日で、撮影は大変ではあったんです。

すぐ逃げちゃったりして、撮影するだけでも一苦労だった中で、奇跡の1枚が撮れました！ その写真は、幸子もきまってるし、桜庭もちゃんときまっていました！

本編では事件を追うバディとして、和臣とのコンビネーションというか、凸凹感というか、真逆の性格を表現したいなと思って桜庭を演じているんです。スピンオフでは、そことはまた違った、よりプライベートな一面が見られると思います。

幸子とどう仲良くなっていったのかとか、本編のこのシーンの裏で幸子が何をしていたか、何を考えていたか、がしっかり描かれているので、スピンオフを見て、本編もみると、より楽しめる。よりわかってくるのではないかな。

いろんなシーンの見方が変わってきたりするので、ぜひ地上波でも、スピンオフドラマでも、両方で楽しんでいただきたいです！