2月27日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスが絶賛した「憧れのお宿」を紹介するVTR企画を放送。日本が世界に誇る至高の温泉旅館が登場した。

【映像】大久保佳代子、入浴シーンでまさかのハプニング！タオル1枚で…「危機一髪でした」

静岡・伊豆半島にある創業150年の老舗隠れ家宿「おちあいろう」。昨年「ミシュランキー」に掲載され、いくつかの建物が有形文化財にも登録されている格式高い名宿をリポートしたのは、大久保佳代子だ。

1泊14万円超えのラグジュアリーな客室や、10種類のアルコールが飲み放題の宿泊者専用ラウンジ、さらに「サウナシュラン」にも選出された“茶室サウナ”まで完備した極上空間を、大久保は隅々まで堪能した。

そして、伊豆の溶岩で作られた宿自慢の大浴場へ。バスタオルを巻いた妖艶なスタイルで登場すると、「技術スタッフがザワザワしている〜おじさんばっかだから」とスタッフを煽ってご満悦。

そのまま「探検隊みたい！」と、溶岩で作られた幻想的な洞窟風呂の中へ入っていった。

しかしその直後、洞窟内に「あ〜！」という大久保の叫び声が響き渡り、カメラからその姿が消えてしまう。スタジオでVTRを見守っていた有吉弘行は「大丈夫か!?」と身を乗り出した。

ハプニングの予感に現場が凍りつくなか、大久保は「危機一髪でした」とひょっこり帰還。「（洞窟の中に）なんかいます」と意味深に訴えるも、とくにボケることはなく…。中途半端な展開に、有吉は「なんかやってこいよ！」とツッコミを浴びせていた。