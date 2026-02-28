“洗濯のプロ”ライオンとの共同開発で誕生。自宅で“本気で洗える”新ウォッシャブルスーツがすごかった

忙しい毎日、自宅でスーツがすぐに洗えたら……。なかなかクリーニングに出す時間が取れないけれど、仕事ではきちんとしたスーツを着ていたい。そんな思いを抱えている働く女性は多いのではないでしょうか。

最近はウォッシャブルスーツも増えてきましたが、「本当に家で洗っていいの？」「型崩れしない？」「色あせてしまわない？」と、いざとなると不安を感じてしまうのも正直なところ。

そんな悩みに応える一着が、ライオンとFABRIC TOKYOの共同開発によって、2月26日に新登場しました。その名も『NANOX × FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE』。“洗うこと”まで本気で考え抜かれたスーツは、新生活を迎える大人女性の心強い味方になりそうです。

■洗濯の不安をなくしたい。共同開発の背景

常に清潔感があり、信頼感のある装いが求められるビジネスシーン。カジュアル化が進む現代においても、ウォッシャブルスーツの需要は年々高まっています。

FABRIC TOKYOでは、オーダーされるビジネスカジュアルアイテムの約8割がウォッシャブル仕様。オーダーメイドスーツにおいても、そのニーズは着実に増加しています。一方で、「洗濯による型崩れや色あせが心配」「どんな洗剤で、どう洗えばいいのか分からない」といった理由から、ウォッシャブルスーツを持っていても自宅で洗わない人が多いのだと言います。

そこで両社が目指したのが、「自宅で洗いたくなるウォッシャブルスーツ」。

洗濯のプロであるライオンと、ビジネスウェアのプロであるFABRIC TOKYOが約2年にわたり知見を持ち寄り、共同開発・共同検証を重ねて完成したオーダーメイドのウォッシャブルスーツは、ビジネスウェア業界初（※1）の取り組みとなるのだそうです。

■“普通に洗える”から続けられる。『NANOX × FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE』の編集部が注目した4つの魅力

◇標準コースでOK。他の洗濯物と一緒に洗える

このスーツの大きな魅力は、洗濯機の「標準コース」で洗えること。スーツだけを特別扱いする必要がなく、他の衣類と一緒に洗えるため、時短にもエコにもつながります。さらに、すすぎ1回に対応した洗剤を使えば、衣類へのダメージを抑えながら洗濯できるのもうれしいポイント。

◇30回洗っても新品級（※2）の見栄え

ライオンの衣料用洗剤『NANOX one PRO』を使用した検証では、30回洗濯した後も新品級（※2）の状態をキープ。毛羽立ちにくい繊維を採用しており、実際に30回洗った生地と新品の生地を見比べても、どちらが新品か分からないほどの仕上がりでした。これなら、洗濯への不安もぐっと減りそうです……！

◇“失敗ゼロ”を目指したオリジナル洗濯ネット

スーツをきれいに保つには、洗い方だけでなく洗濯ネット選びも重要。そこで両社は、スーツに最適なサイズと形の洗濯ネットをゼロから設計しました。ネットの表面には洗い方ガイドが施されており、正しい入れ方や洗濯方法がひと目で分かる仕様に。

発表会にて行われた洗濯をする際のデモンストレーションを見ると、複雑な動作はなく、記載の通りにネットに入れるだけ。これなら迷わず自宅洗いにチャレンジできそうです。

◇毎日着たくなる、快適な着心地と価格帯

ジャージー素材を使用したスーツは、ストレッチ性が高く動きやすさも抜群。長時間のデスクワークや移動が多い日でもストレスフリーに着用できます。また、「ウィメンズパンツスーツ」49,800円〜、「ウィメンズスカートスーツ」51,800円〜と、デイリー使いしやすい価格帯なのも、働く女性にとってうれしいポイントです。

■『NANOX one PRO』がもらえるキャンペーンも（数量限定）

今回のリリースを記念して、「NANOX × FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE」を購入した方には、『NANOX one PRO』本体大600g1本をプレゼントするキャンペーンも（※3）。洗浄・消臭力に優れた同商品は、これからの季節に増える部屋干し時にも活躍すること間違いなしです。

■新生活の相棒に、“洗える安心”を

特別な手間をかけることなく、いつもの洗濯の延長でケアできるからこそ、このスーツは無理なく続けることができます。忙しい毎日の中でも、清潔感ときちんと感をキープしたい。そんな思いをかなえてくれる一着とともに、自信を持って新生活の仕事に向き合ってみてはいかがでしょうか。

■商品概要

ラインナップ：

オーダーセットアップ：49,800円〜

ビジネスカジュアルジャケット：30,000円〜

ビジネスカジュアルパンツ：19,800円〜

ウィメンズパンツスーツ：49,800円〜

ウィメンズスカートスーツ：51,800円〜

ウィメンズスカートスーツ（ロング）：57,300円〜

ウィメンズジャケット：35,800円〜

ウィメンズパンツ：18,000円〜

ウィメンズひざ丈スカート：20,000円〜

ウィメンズロングスカート：25,500円〜

カラー：ブルーグレー、ネイビー、ダークブラウン

素材：ポリエステル 92%, ポリウレタン 8%

生地原産国：日本、生産国：インドネシア

（※1）2026年1月FABRIC TOKYO調べ

（※2）オリジナル洗濯ネット使用、30回洗濯後の色あせ・表面ダメージ・サイズ変化・ほつれ・破損が新品同等レベルであること

（※3）数量限定のため、なくなり次第終了となります。プレゼントの内容は、予告なく変更、終了する場合がございます。日本国内への発送限定。

（杉田穂南／マイナビウーマン編集部）