おなじみカラーがかわいい。充電不要の決済スマートリングがファミマとコラボの新色を数量限定発売
VISAのタッチ決済搭載のスマートリングの製造・販売を行うEVERINGは、ファミリーマートとコラボした、ファミマカラーのブルーとグリーンのストライプデザインを施したEVERINGを数量限定発売します。
※販売申込期間：2026年3月10日 10:00〜3月23日 23:59まで
※受取期間：2026年4月17日〜4月30日
※販売方法：販売申込期間にファミマオンラインにてリングサイザーとクーポンを購入
指のサイズを測定後、クーポン冊子に記載されたQRコードからクーポンコードを利用して注文する形式です。
ファミリーマートの象徴ともいえるブルーとグリーンの縞模様を、ホワイト基調のポップな配色と共に普段使いしやすい細かめストライプでデザインしました。
リングの内側はジルコニアセラミックのためEVERINGならではのなめらかな着け心地があり、防水・充電不要です。
この機会にぜひ、ファミマリングを着けて、ファミリーマートでのキャッシュレス決済を楽しんではいかがでしょうか。
■ファミリーマートをモチーフとした特別パッケージ
また、パッケージにもファミリーマートのブルーとグリーンの縞模様をモチーフとした、コラボ限定オリジナルデザインを施しました。
リユース可能なチャック付きビニールパッケージのため、ファミリーマートで買ったお菓子や小物を入れるもよし、モバイル充電器やEVERINGなどのガジェット収納に使うもよし。推しグッズの持ち運びにもピッタリなサイズです。
■商品特長
EVERINGはVisaのタッチ決済に対応したプリペイド型スマートリング。専用アプリに登録したクレジットカードからチャージし、リングをかざすワンアクションで決済が完了。充電不要・防水仕様により、常時装着が可能な設計となっています。
また、LIXILのスマートロック「FamiLock」をはじめ、bitlockやセサミなどのスマートロックとも連携を拡大。“決済から移動、そして帰宅まで”をシームレスにつなぐ次世代のスマートアクセサリーとして進化を続けています。
