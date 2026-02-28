「日本には天運がある」日本代表にもたらされた“朗報”に韓国メディアが驚きの反応「１か月で」「深刻な危機に陥っていた」

「日本には天運がある」日本代表にもたらされた“朗報”に韓国メディアが驚きの反応「１か月で」「深刻な危機に陥っていた」