「日本には天運がある」日本代表にもたらされた“朗報”に韓国メディアが驚きの反応「１か月で」「深刻な危機に陥っていた」
１月18日に負った深刻な左足ハムストリングの怪我で離脱中の久保建英が、ボールを使ったトレーニングを再開した。
２月26日、所属するレアル・ソシエダの公式SNSがその模様を公開し、日本のサッカーファンからは安堵の声が上がった。
すぐに復帰できるわけではないが、順調に回復しているのは間違いない。
この“朗報”に韓国のメディアも反応。『スポーツ朝鮮』は「『ワールドカップで優勝する』日本には天運がある。イ・ガンイン級のエースがワールドカップ出場100％可能。１か月で練習復帰」と見出しを打ち、「日本の次世代エース、久保建英が怪我から急速に回復している」と、驚きをもって報じた。
同メディアは、ハムストリングの重傷なら、長くて４〜５か月もかかる場合もあるとし、「久保がワールドカップに出場できない可能性も懸念されていた」「幸いなことに、それほど深刻ではなかった」と続けた。
「久保の怪我が深刻でなかったのは、日本にとって本当に心強いニュースだ。日本のエースである南野拓実は、前十字靭帯断裂のため、ワールドカップ出場が危ぶまれている。キャプテンの遠藤航のリバプールで足首に重傷を負い、復帰は不透明となっている。もし久保も負傷で戦列を離れていたら、日本は深刻な危機に陥っていただろう」
順調にいけば、３月中に実戦復帰できる可能性が高そうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ボールを使ったトレーニングを再開した久保
