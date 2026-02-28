なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、ワントーンコーデを披露した。

■道枝駿佑がアンバサダー就任を報告

【写真】道枝駿佑がキュートなピースサイン、モカ色のワントーンコーデで登場

この日の道枝は、モカ色のシャツと同系色のワイドパンツを合わせたワントーンコーデなど、計4点の写真を公開した。

1枚目の写真ではスキンケア製品と共に写るアンバサダーとしての写真を投稿。続く2枚目の写真では、首を傾けて柔らかい笑顔を浮かべ、3枚目ではピースサインでキュートなショットを。ラストは2枚目と同様に道枝らしい優しい微笑みのアップショットを披露。

道枝は、「ナンバーズインのブランドアンバサダーに就任しました」と、キラキラとした絵文字を添えて報告したように、同ブランドのアンバサダー就任を報告。続けて「皆さんの日々の肌悩みに寄り添えるよう頑張ります！よろしくお願いします！」と結んだ。

「アンバサダーおめでとう」というお祝いのコメントが多数寄せられた他、「美肌の道枝くんならでは」「美しさが全開」「ほんと可愛すぎる」「前髪ありビジュ最高」「ビジュが爆発」とビジュアルにも注目が集まった。

■写真：道枝駿佑がキュートなピースサイン、モカ色のワントーンコーデで登場