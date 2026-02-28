「PARTY4YOU」をスローガンにライブシーンを盛り上げるMAYSON’s PARTYをご紹介！【バリサン#68】
ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手した音楽業界人から見た新人アーティストの推しポイントをご紹介する企画 『バリサン』。
【連載『バリサン』記事一覧】
『バリサン』公式 SNS はこちら
Instagram：https://www.instagram.com/bari3_music/
TikTok：
「PARTY4YOU」！
今回は、SKA/PUNK/ROCKをルーツとしたキャッチーかつハッピーな楽曲と踊れるサウンドを武器にライブシーンを盛り上げるMAYSON’s PARTYご紹介。
■MAYSON’s PARTY「ハッピーエンド」
■音楽業界人は「MAYSON’s PARTY」のココに注目
■「MAYSON’s PARTY」手書きコメント
メンバー
AYATOMO (Vocal/Guitar)
MIKI (Vocal/Guitar)
SAKI (Vocal/Trumpet)
TSUKASA (Bass/Chorus)
YANOK (Drums/Chorus)
MOE (Trombone)
PON (T.Sax)
■「バリサン」担当メモ
初めて彼らのライブを観たのは真夏の野外フェス2日目20:00でした。
ヘトヘトになってもう体力も僅かとなった状況の中、彼らのライブを観て、というか参戦して、限界突破したのを覚えている。すっかり暗くなった会場で、汗だくになりながら走り回ったあの時の解放感が忘れられない。
MAYSON’s PARTYは、ライブハウスを一瞬で“パーティー会場”へと変えてしまう。
メロディックパンクの疾走感とスカパンクの祝祭感を武器に、初めましての人たちをも迷わず巻き込み、その場にいる者すべてを当事者にしてしまう。
拳も、声も、自然と上がる。気づいたときには、もうパーティーの真ん中にいる。
ライブでこそ真価を発揮する、“体感必須”の一組です。
担当イチオシ楽曲はこちら
▼「Apple Orange Banana(A.O.B)」
MAYSON’s PARTY OFFICIAL
WEB Site: https://maysonsparty.com/
YouTube: @maysonsparty_jp
Instagram: @maysonsparty_jp
X: @maysonsparty_jp
TikTok:
【前回の『バリサン』はこちら】