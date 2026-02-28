「PARTY4YOU」をスローガンにライブシーンを盛り上げるMAYSON’s PARTYをご紹介！【バリサン#68】

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手した音楽業界人から見た新人アーティストの推しポイントをご紹介する企画 『バリサン』。

【連載『バリサン』記事一覧】

『バリサン』公式 SNS はこちら

Instagram：https://www.instagram.com/bari3_music/

TikTok：

「PARTY4YOU」！

今回は、SKA/PUNK/ROCKをルーツとしたキャッチーかつハッピーな楽曲と踊れるサウンドを武器にライブシーンを盛り上げるMAYSON’s PARTYご紹介。

■MAYSON’s PARTY「ハッピーエンド」

■音楽業界人は「MAYSON’s PARTY」のココに注目

■「MAYSON’s PARTY」手書きコメント

メンバー

AYATOMO (Vocal/Guitar)

MIKI (Vocal/Guitar)

SAKI (Vocal/Trumpet)

TSUKASA (Bass/Chorus)

YANOK (Drums/Chorus)

MOE (Trombone)

PON (T.Sax)

■「バリサン」担当メモ

初めて彼らのライブを観たのは真夏の野外フェス2日目20:00でした。

ヘトヘトになってもう体力も僅かとなった状況の中、彼らのライブを観て、というか参戦して、限界突破したのを覚えている。すっかり暗くなった会場で、汗だくになりながら走り回ったあの時の解放感が忘れられない。

MAYSON’s PARTYは、ライブハウスを一瞬で“パーティー会場”へと変えてしまう。

メロディックパンクの疾走感とスカパンクの祝祭感を武器に、初めましての人たちをも迷わず巻き込み、その場にいる者すべてを当事者にしてしまう。

拳も、声も、自然と上がる。気づいたときには、もうパーティーの真ん中にいる。

ライブでこそ真価を発揮する、“体感必須”の一組です。

担当イチオシ楽曲はこちら

▼「Apple Orange Banana(A.O.B)」

MAYSON’s PARTY OFFICIAL

WEB Site: https://maysonsparty.com/

YouTube: @maysonsparty_jp

Instagram: @maysonsparty_jp

X: @maysonsparty_jp

TikTok:

【前回の『バリサン』はこちら】