城咲仁、生後間もない愛娘＆両親との“親子3世代”5ショット披露 “対面”果たしたこと伝え「私、、、少しは親孝行できたのでしょうか？」

城咲仁、生後間もない愛娘＆両親との“親子3世代”5ショット披露 “対面”果たしたこと伝え「私、、、少しは親孝行できたのでしょうか？」