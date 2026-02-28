城咲仁、生後間もない愛娘＆両親との“親子3世代”5ショット披露 “対面”果たしたこと伝え「私、、、少しは親孝行できたのでしょうか？」
今月13日に第1子誕生を報告した元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）が27日、自身のインスタグラムを更新。生まれたばかりの長女を両親に会わせることができたことを報告し、両親と妻でタレントの加島ちかえ（37）と長女の“親子3世代”5ショットを披露した。
【写真】「幸せですね〜」「親孝行できましたね」愛娘＆妻＆両親との“親子3世代”5ショットを披露した城咲仁
城咲は「昨日はやっと両親に娘を会わせられました ちかちゃんのおかあさんも一緒にみんなで自宅でランチ 私、、、少しは親孝行できたのでしょうか？」とつづり、写真をアップ。
「娘は生まれる前から皆様に大切に思っていただき 産まれてからもたくさんの祝福を頂いております 素敵な星を持って私達夫婦を選んできてくれた事に最高の喜びと感謝を受け止めながら過ごしていきます」と愛娘と周囲に感謝の言葉を述べた。
この投稿にファンからは「ご両親はとても喜ばれたと思いますよ！」「お二人共お元気そうで良かった」「素敵なご家族、素敵な写真 こちらまで幸せな気持ちになります」「ママが本当に嬉しそうなお顔してますね。こっちまで嬉しくなります」「幸せですね〜」「親孝行できましたねぇ」など、温かいコメントが寄せられている。
