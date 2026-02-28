「異臭もして怖かった」トラックから突然の白煙で視界不良に 高速道路で“謎の落下物”にあわや衝突 北海道・千葉
北海道の道路で走行中、視界を完全に遮る原因不明の白煙がカメラに捉えられた。また、千葉県の高速道路では、謎の落下物にあわや衝突という場面も記録されていた。
突然の白煙で走行中に“視界消失”
北海道・札幌市の道路で1月28日に撮影されたのは、思わず“ヒヤリ”とする瞬間だ。
突然、目の前が白い煙に包まれ、視界が塞がれてしまった。
一体、何が起きたのか？
映像を確認すると、前を走るトラックから煙が出ているようにも見える
恐る恐る白煙の中に進入する目撃者。
しばらくすると視界が開けるが、そこにトラックの姿はなかった。
目撃者：
信号が見えず、異臭もして怖かったです。何が起こるかわからないので気をつけて運転しようと思いました。
高速道路に“謎の落下物”
千葉市の高速道路で13日、こちらでも“ヒヤリ”とする場面がカメラに捉えられていた。
目撃者：
これ多分イスみたいなやつ、破片だと思います。
撮影されたのは、道路の真ん中に落下したとみられる物体だ。よく見ると、イスのようにも見える。
目撃者：
なんとなく前の車の動きが変だったので、走行車線に戻って落下物に気がついた。
幸い直前に気がつき、衝突を回避できたという。
目撃者：
これ夜だったら怖かったなって思っています。なかなかないですよね、これ。
（「イット！」 2月24日放送より）