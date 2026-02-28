「異臭もして怖かった」トラックから突然の白煙で視界不良に　高速道路で“謎の落下物”にあわや衝突　北海道・千葉

北海道の道路で走行中、視界を完全に遮る原因不明の白煙がカメラに捉えられた。また、千葉県の高速道路では、謎の落下物にあわや衝突という場面も記録されていた。

突然の白煙で走行中に“視界消失”

北海道・札幌市の道路で1月28日に撮影されたのは、思わず“ヒヤリ”とする瞬間だ。

突然、目の前が白い煙に包まれ、視界が塞がれてしまった。

一体、何が起きたのか？

映像を確認すると、前を走るトラックから煙が出ているようにも見える

恐る恐る白煙の中に進入する目撃者。

しばらくすると視界が開けるが、そこにトラックの姿はなかった。

目撃者：

信号が見えず、異臭もして怖かったです。何が起こるかわからないので気をつけて運転しようと思いました。

高速道路に“謎の落下物”

千葉市の高速道路で13日、こちらでも“ヒヤリ”とする場面がカメラに捉えられていた。

目撃者：

これ多分イスみたいなやつ、破片だと思います。

撮影されたのは、道路の真ん中に落下したとみられる物体だ。よく見ると、イスのようにも見える。

目撃者：

なんとなく前の車の動きが変だったので、走行車線に戻って落下物に気がついた。

幸い直前に気がつき、衝突を回避できたという。

目撃者：

これ夜だったら怖かったなって思っています。なかなかないですよね、これ。

（「イット！」 2月24日放送より）