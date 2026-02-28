人気YouTuberのヒカルが28日、自身のXを更新。YouTubeで「勝つ」人物像についてつづった。

「俺がYouTubeを始めた頃は批判や炎上上等で攻撃的な人が評価されていた そこから数年が立つと攻撃的な人は叩かれて落ちてほとんど居なくなっていき、よりクリーンな人が評価されるようになった」と前置きした上で「そして今またXを見てたら当時のような炎上上等のインプ稼ぎが横行している 時代は繰り返す」と書き出した。

「つまりは根強くクリーンにやってるやつが結局は勝つ気がする 俺は昔はとても攻撃的で、それを武器に有名になりそこから何度も落ちた経験をしたから 今のインプ稼ぎの流れには乗らずに平和にYouTubeをしてる」と記述。

「ただ度々いじられたり攻撃的な発言だけを切り抜かれたり馬鹿にされたりで意図せずに俺以外の人がヒカルで恐ろしいインプを稼いでたりする笑 最近も階段から転けて落ちただけで凄いことになっていた 平和に生きたくてもこの業からはもう抜け出せないのかもしれない」と締めくくった。

ヒカルは昨年9月の動画で、妻の進撃のノアと、双方の浮気を容認する「オープンマリッジ」宣言をし、ネット上で大きな反響があった。動画投稿から24時間後にチャンネル登録者数は動画投稿時の507万人から500万人を割り込む495万人まで減少。1日で約12万人の登録者が減少。同年12月にノアとの離婚を発表。「0日婚」からわずか半年のことだった。

妻のノアは大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後、北新地に移り、5年で年収2億円を達成。バラエティー番組などにも多数出演し、著書も出版している。