大谷翔平が投稿した映像が話題に

ドジャースの大谷翔平投手は27日、野球日本代表「侍ジャパン」が中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に5-3で勝利した後、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新した。ロッカールームの様子とともに牧秀悟内野手（DeNA）の動画を公開し「ナイスゲーム」とチームの勝利を祝福した。

大谷は27日、試合には出場せずベンチからチームメートを鼓舞した。チームは5-3で快勝を収めた。試合後、大谷はSNSを通じてファンに勝利を報告。ストーリーズには「ナイスゲーム」の文字を添えて、ロッカールームでくつろぐ牧の姿を捉えた短い動画を投稿した。

この様子をSNSなどで確認したファンは「牧はダルさんにも可愛がられて愛されキャラやな」「野球はベンチ裏も大事！」「いい味出ています」「大谷さんの中で牧さんはツボなんだな」「牧選手の試合前の円陣で、大谷選手が爆笑する姿を今回も見たいです」など喜びの声が上がっていた。

さらには「前回も一緒にやってるとはいえ元同チームでもなくNPBで同時期にプレーもしてないのに仲いいから牧の性格ハマるんだろうね」「大谷、牧大好きじゃんw」「大谷さん前回から牧にツボってるからめっちゃ気に入ってるやんw」「大谷と牧の仲良しエピソード最高！」「チームの雰囲気最高だね」など、2人の関係性にほっこりするファンも見られた。（Full-Count編集部）