「髪型わからん」ならコレ！【40・50代】上品すぎず、ラフすぎない♡「大人のトレンドヘア」

自分に似合うヘアスタイルに迷いはじめた大人世代には、ナチュラルな抜け感と品のよさを両立したデザインがおすすめです。レイヤーを入れたり毛先のニュアンスを少し変えたりするだけで、トレンド感のある軽やかな雰囲気を楽しめます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、日常になじみつつ、垢抜けも狙える最旬ヘアをご紹介します。

軽やかに揺れるナチュラルレイヤーボブ

ナチュラルブラウンの柔らかな色味の、丸みあるレイヤーボブ。毛束を重ねるようにカットすることで、ふんわりとした親しみやすいシルエットを実現。髪表面で毛束が優しく揺れるため、重たさを感じさせない軽やかな抜け感を演出しています。

ラウンドベースのこなれプチウルフボブ

暖色ブラウンが艶やかな表情を引き出す、ラウンド型のプチウルフボブ。トップは丸みを意識して内側へ入れ、ベースはプツッとしたライン感を残して外ハネに仕上げています。きちんと感の中にほど良い遊び心が宿った、いつものボブを新鮮にアップデートしたい人にフィットするスタイルです。

クセを活かした外ハネミディアム

肩につくレングスを活かし、自然な外ハネを楽しめるミディアムスタイルです。上品にくすんだグレージュが、柔らかなうねりを活かしたくびれラインを美しく引き立てます。クセを活かして優雅な毛流れを表現できるため、無理なくこなれた印象に仕上がりました。

ふんわりエアリーな前下がりショートボブ

ベージュの透明感を活かした、エアリーな質感の前下がりショートボブです。トップのふんわり立ち上がる毛束が、大人世代に相応しい華やかな立体感を演出。首元でキュッとくびれを作ることで、女性らしい柔らかさと、スッキリとした抜け感を両立しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@rico_salon様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里