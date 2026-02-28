1.神経質な猫

神経質な性格の猫は、多頭飼いに向かない可能性が極めて高いでしょう。とはいえ、猫はもともと神経質な面を持ち合わせています。その中でも、「怖がり」なタイプの猫はひとりっこがおすすめです。

というのも、怖がりな猫は、新しい環境や家族の変化に著しくストレスを溜めてしまうからです。万が一、新しい猫がお転婆な性格だったら…。今までの生活を壊されるショックで、体調を崩してしまう可能性もあります。

猫同士の相性次第では、時間が解決してくれる場合もあるかもしれません。しかし、慣れるまでの過程の中で、飼い主さんへの信頼を失ってしまうリスクがあります。来客に驚いたり、寝床を変えると眠れなくなったりするようなデリケートな猫の場合、多頭飼いは避けた方が無難です。

2.甘えん坊な猫

甘えん坊な猫も、多頭飼いに向かない場合があります。「猫は家につく」なんて言葉がありますが、中には「飼い主さんにつく」タイプの猫もいるようです。人間への依存心が強く、いつでも一緒にいたいと考えています。家の中を移動するたびについてくる、寝るときに布団に入ってくるといった行動が見られる場合は、甘えん坊な性格と判断していいでしょう。

そんな猫に後輩猫ができた場合、飼い主さんを盗られたと誤解してしまう可能性があるのです。後輩猫への嫉妬から、攻撃してしまうケースもあるでしょう。飼い主さんを独占できないストレスで、情緒不安定になってしまうことも。

それでも2匹目をお迎えする場合は、他の猫がいても安心できるよう、飼い主さんが配慮してあげる必要があります。

3.気が強い猫

家の中で暮らす猫にとって、テリトリーは非常に大切なものとなります。野良猫のように、遠い場所へ引っ越しすることができないためです。気が強く、テリトリー意識が強固な猫は、多頭飼いに不向きといえるでしょう。

飼い主さんにとって、猫同士が仲良くしてくれることが理想なのは言うまでもありません。しかし、気が強い猫の場合、新しく迎えた猫を「敵」とみなす可能性が高いのです。自分だけの居場所だったところに余所者が現れるのですから、無理もありません。

テリトリーを守ろうと他の猫を攻撃するのは、未去勢のオスが多いといわれています。とくに、新入りがオスだった場合、激しい喧嘩に繋がる可能性も。多頭飼いをする場合は、部屋を完全に分けるなどの特別な工夫が必要でしょう。

4.高齢の猫

大切な愛猫が歳を取ると、相棒となる若い猫を迎えたくなるかもしれません。しかし、意外にも老猫は多頭飼いに向かないケースが多いのです。

というのも、10歳を超える老猫の場合、1日のほとんどを寝て過ごすようになります。若い猫を迎えた場合、眠りが妨げられる可能性が高いのです。若い猫に遊びに誘われても、体力的についていけないという場合も。刺激が強すぎて、体調を崩してしまうことにもなりかねません。

若いときと比べて、環境の変化に対応する力が減少している場合もあるでしょう。神経質な性格でなくても、歳を取ってからの環境の変化は負担が大きすぎることがあります。老猫は、のんびりマイペースに過ごすことが心身の健康に繋がるのです。

まとめ

神経質な猫や気が強い猫は、多頭飼いには向きません。絶対に合わないとは言い切れないものの、多頭飼いがもたらすリスクについては慎重に考えておいた方がいいでしょう。無理な多頭飼いは、お互いのストレスとなり、喧嘩や怪我に繋がる可能性もあります。

万が一、多頭飼いを始めてから相性が悪いことに気付いた場合は、生活空間を分けて、徐々に慣らすようにするのがおすすめです。双方が使用したおもちゃを交換して、ニオイに慣れさせるところから始めるといいでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)