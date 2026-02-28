沼落ち注意ーーーッッ♡【ファミマ】の「キャラメルスイーツ」をチェック

甘いものが食べたくなった時は、【ファミリーマート】で買える「キャラメルスイーツ」がおすすめ。キャラメルならではの風味や甘さは、食後のデザートタイムや、ほっとひと息つきたい時のティータイムを、ちょっぴり贅沢な時間に変えてくれるはず。そこで今回は、キャラメル風味に沼落ちすること間違いなしと言えそうな、ファミマの新作スイーツを紹介します。

もっちり生地の中にたっぷりのキャラメルホイップ

シーズンごとに異なるフレーバーのクリームを入れて登場する「もっちりクリームロール」に、キャラメルホイップが入った「もっちりクリームロール（キャラメルホイップ）」が新登場。もっちりとしたロールケーキ生地でキャラメルホイップをたっぷりと包んでいるため、ひと口食べるごとに口いっぱいにキャラメルの風味とクリームの甘みが広がりそうです。ふんわりとしたホイップともっちり生地の軽やかな組み合わせは、次から次へと手が止まらなくなるはず。

ほんのりビターな味わいがアクセントに

実食した@sujiemonさんによると「キャラメルの苦味とコクが美味しい」とのこと。ただ甘いだけではなく、キャラメル特有のほろ苦さがあることで、最後まで飽きることなく食べられそうです。食べやすい、ひと口サイズにカットされているため、家族や友人とのシェアにもぴったり。

塩キャラメル × チョコレートのご褒美タルト

「塩キャラメルソースとショコラムースのタルト」は、スティック状になったタルト生地の上に塩キャラメルソースとショコラムースが重ねられています。食べる前から気分を上げてくれる、上品で高級感のあるルックスは、まるでパティスリーで買ってきた本格派スイーツのようです。

ホイップのようなふんわり食感

タルトのトップには、ホイップにも似たふんわり感のあるショコラムースがたっぷり。@oyatsu_panponさんいわく「ホイップのようなふんわり感で、ホイップよりも口当たりがもったりでなめらか」とのことなので、見た目以上に食べ応えを感じられそう。塩キャラメルソースの甘じょっぱさやタルト生地の歯ざわりと溶け合って、コーヒーや紅茶との相性も抜群かも。

ファミリーマートの「キャラメルスイーツ」があれば、ちょっぴり大人の贅沢な休憩時間を楽しめそう。今回ピックアップした2種類のスイーツは、同じキャラメルでも甘さやほろ苦さが違うため、食べ比べを楽しむのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる