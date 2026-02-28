アンバー・グレンを五輪フェアプレー賞の最終ノミネートに

ミラノ・コルティナ五輪の公式サイトはフェアプレー賞の投票を開始した。「最も印象に残ったフェアプレーの瞬間はどれですか？」と呼びかけている。

最終ノミネートの1人に名を連ねたのが、フィギュアスケート女子のアンバー・グレン（米国）。公式サイトでは「心の傷が癒えない間、自身よりもライバルの精神状態を優先した。彼女自身も失望していたにもかかわらず、スポットライトを浴びるよりも、メンタルヘルスと人間の尊厳を優先し、カオリ・サカモトをカメラから守るために立ち上がった」と紹介された。

グレンはショートプログラム（SP）でミスがあり13位発進。フリーではトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を成功させるなど147.52点をマークし、合計214.91点で5位だった。銀メダルに終わり涙していた坂本花織（シスメックス）に優しく寄り添い、撮影していたカメラマンの前に両手を振って立ち塞がり、撮影を控えるよう求めた。自身も悔しい結果だった中での気遣いは日本中で話題となり“いい人”と絶賛された。

グレンの他にはフィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、イリア・マリニン（米国）、カーリング混合ダブルスのジュリー・ゼリングロワ（チェコ）もノミネートされている。またカーリング女子の米国代表とイタリア代表、アイスホッケー女子のカナダ代表も名を連ねている。



（THE ANSWER編集部）