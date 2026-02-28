女優の前田敦子が２８日、都内で１４年ぶりの写真集「Ｂｅｓｔｅ（ベステ）」（講談社刊、税込み３３００円）発売記念会見に登場した。

「これが最後」と語る写真集はオーストリア・ウィーンで撮影。タイトルの「Ｂｅｓｔｅ」はドイツ語で「最高」を意味し、これまでの歩みと現在地を凝縮するという意味を込めた。今作への思いについては、「世の中的にも、ＳＮＳが主流になってきている。写真集の良さを考えたときに、ＳＮＳとかメディアで見せない姿を見せた方が作品として確立できる。自分が見せていない姿を残せたらいいなという思いが強かった」とこだわりを語った。

撮影を共にしたスタッフは“脱ぎっぷり”を絶賛。前田は「脱ぎっぷりに関しては、普段の私はそういう性格なのかなって思う。１０代から人がたくさんの中で着替えるのも当たり前だったし、根付いているものがある」とうなずいた。

芸能活動２０年という節目を迎えたタイミングでの写真集発売。「ありのままの私というよりかは、ひとつの作品として楽しんで、幸せになっていただくきっかけになったら」とアピールした。