adieu（上白石萌歌）、5月30日にZepp Yokohamaでワンマンライブ開催決定
adieu (上白石萌歌)が、5月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaでワンマンライブ『adieu Live 2026 bleuir』を開催することを発表した。
【写真】ワンマンライブ『adieu Live 2026 bleuir』キービジュアル
昨年開催されたライブ『adieu LIVE 2025 a la plume』は、“羽”をモチーフに、幻想的で浮遊感のある世界が描かれた。今回のタイトルの「bleuir」は、青く色づくことを意味しながら、完成には至らない言葉。adieuは今回、その曖昧で不確かな領域に、あえて足を踏み入れ、表現していくという。
例年プレミアチケット化するワンマンライブだが、今回も争奪戦となりそうだ。
■『adieu Live 2026 bleuir』
日時：5月30日 午後5時30分開場／午後6時30分開演
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama
