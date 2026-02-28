CHARAの長女・佐藤菫＆長男・緋美が姉弟2ショット 父親は浅野忠信
アーティストのCharaと俳優・浅野忠信（52）の長女でモデル・俳優の佐藤菫（モデル活動名はSUMIRE／30）が27日、自身のインスタグラムを更新。弟でモデル・俳優の佐藤緋美（モデル活動名はHIMI／26）との姉弟ショットを公開した。
【写真】父は浅野忠信、母はCHARA…佐藤菫＆緋美の姉弟2ショット
「Spring new visual in 2026 for @globalwork_official @globalwork_men_official with Himi kun）とつづり、アパレルブランド「GLOBAL WORK（グローバルワーク）」の撮影ビジュアルをアップ。緋美が菫の肩に手を乗せて2人でまっすぐカメラを見つめるカットや、自然体な表情で寄り添う姿を披露した。ジャケットを羽織り、白を取り入れた爽やかなコーディネートは、春らしさを感じさせる。
この投稿に対し、5千人以上から「いいね！」が届けられている（28日11時時点）。
両親であるCharaと浅野は1995年に結婚、2009年に離婚している。
