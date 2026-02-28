前川清の息子・紘毅、芸能界の釣り仲間たちと“さながらプライベート”な姿
前川清の息子・紘毅が、きょう2月28日放送のテレビ大阪・テレビ東京系『THEフィッシング』（毎週土曜 後5：30）に登場する。
【写真】前川清の息子・紘毅、釣りを楽しみ“さながらプライベート”な姿
村越正海とつるの剛士が、日本全国のさまざまな釣りを自由気ままに楽しむ、“村つる”シリーズ。7年目を迎え、今回20回記念とあって、村つるの2人と公私で親交があり、釣り仲間でもある紘毅がゲスト出演。さながらプライベート釣行のような3人の爆笑・爆釣フィッシングとなる。
3人が訪れたのは、魚影の濃さに定評のある錦江湾。初日は、ルアーでロックフィッシュを狙う。フォールで誘うか、巻いて誘うか、違う形のルアーにチェンジするか。和気あいあい、虎視眈々、それぞれ自分なりの試行錯誤を繰り返す。すると、待望のアタリが。上がってきたのは、人気根魚・オオモンハタ。パターンをつかむと一気に連発モードとなり、大満足の初日となった。
2日目は、ポイントを少し沖へ移し、ジギングと落とし込みで青物を狙う。落とし込みとは、サビキ仕掛けを使って最初にアジやイワシなどの小魚をハリに掛け、その掛かった小魚をエサに大型の魚を狙うという、わらしべ長者的な釣り。つるのだけが、初挑戦でどんな展開になるのか。
ハリにかかった小魚が、大型の魚から逃げ惑うように暴れ出すと、アングラーの緊張感はMAX。そして、ロッドが一気にしなる。ドラグからラインが引き出されてゆく。大型の青物とのファイトがはじまる。
