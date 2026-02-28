シンガー・ソングライターの岡本真夜（52）が27日深夜放送のフジテレビ「中山美穂―Thank You for the Memories」（深夜1・45）に出演。2024年に他界した中山美穂さん（享年54）との出会いを振り返った。

24年12月に自宅で入浴中の不慮の事故で54歳で死去した中山美穂さん。1985年のデビュー以来、40年にわたる音楽活動の歩みをフジテレビに残る貴重な音楽番組のアーカイブ歌唱映像で振り返った。

岡本が中山さんと初めて会ったのは「デビューして次の年でして。1996年に楽曲提供させていただいて」と回顧した。

提供した楽曲「未来へのプレゼント」は作曲が岡本、作詞が岡本と中山さんの共作となっており、最初に岡本が作詞作曲して楽曲を作り中山さんに提出後、中山さんが箇条書きにした歌詞をもらい、再度自身の言葉と重ね合わせて完成させたという。

初めて会った中山さんの印象について「もうオーラが凄すぎて、私は緊張していましたね」と岡本。岡本は当時22歳だったと言い「小さい頃からテレビで見ていた方だったので、凄い緊張したんですけれど、ご本人は凄くソフトな感じで、優しい印象でした」と明かした。

「気取らず、本当に気取らない方の印象でした」。年齢は中山さんが4歳上で、その後の付き合いは姉と妹のような感じだったかと聞かれると「いえいえ。どうなんですかね。もしかしたらそういうふうに見ていただいていたかもしれないんですけど」と謙虚に語った。