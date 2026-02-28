【ワシントン＝阿部真司、ニューヨーク＝木瀬武】生成ＡＩ（人工知能）開発を手がける米新興企業アンソロピックが、ＡＩ技術の軍事利用に関する制限撤廃を求める国防総省の要求を拒否し、トランプ大統領は２７日、同社の技術を利用しないよう連邦政府機関に指示するなど同社への圧力を強めている。

ＡＩの軍事利用を巡る政権と企業の対立が表面化した。

トランプ氏は自身のＳＮＳで同社を「急進左派企業」と非難し、「彼らは米国民と米軍を危険にさらしている。二度と取引するつもりはない」と記した。一方、同社に対して国防総省への協力を迫り、抵抗すれば「大統領の全権限を行使して従わせる」と脅した。大統領権限で産業界を統制できる「国防生産法」を念頭に置いたものとみられる。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、同社の対話型ＡＩサービス「クロード」は、米軍の機密システム内で使われており、国防総省と約２億ドル（約３１０億円）の契約を結んでいる。

政権とアンソロピックの対立は、１月の米軍によるベネズエラへの軍事作戦がきっかけとされる。米軍はこの時、情報分析で同社のクロードを活用したとみられている。

同社は規定などで、米国民の大規模な監視や、完全に自律した兵器へのＡＩ技術利用を制限している。同社が国防総省にベネズエラへの軍事作戦でクロードが活用されたかどうかを照会したところ、同省が反発し、関係が悪化した。

ヘグセス国防長官は今月２４日、同社のダリオ・アモデイ最高経営責任者（ＣＥＯ）と会談し、ＡＩ技術利用の制限の撤廃を求めた。これに対しアモデイ氏は２６日、「良心に基づき、要求には応じられない」とする声明を発表した。

オープンＡＩ、アンソロピックを擁護

国防総省報道官は２６日、ＳＮＳへの投稿で、国民の監視や自律型兵器を開発する意図はないとする一方、ＡＩ技術は「あらゆる合法的な目的」で使用されるべきだと主張し、「（企業が）軍事作戦上の判断を（軍に）指図することは許さない」として同社を非難した。

アンソロピックに同調する動きはＡＩ業界に広がっている。米メディアによると、対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯは従業員に宛てたメモで、自社のサービスについても米国内での監視や自律型兵器として利用されることには反対だとの考えを示し、アンソロピックを擁護した。

オープンＡＩと米グーグルの社員らは国防総省の要求に反対するよう経営陣に求める署名活動を始め、２７日夜までに６００人近くが署名し、インターネット上で実名や役職を公開している。

◆アンソロピック＝米オープンＡＩの研究者だったダリオ・アモデイ氏（現最高経営責任者）らが２０２１年に設立した。本社はサンフランシスコ。主力の生成ＡＩサービス「クロード」は、長文処理やプログラムの自動作成などにたけ、法人向けに強みを持つ。米アマゾン・ドット・コムや米グーグルなどが出資している。