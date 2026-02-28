お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）、金ちゃん（40）が28日深夜に配信されたABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に出演。ハライチの澤部佑が売れた理由を独自の目線で分析した。

2人は近年、有望な若手芸人の解散が増加していることを明かし、“コンビ解散確定”の危険な行動を語った。「ネタ書いている方が『こいつネタ作ってないんですよ』と、目先の笑いを取り出したら解散確定」と紹介した。

金ちゃんは「今でいうとエバースとか結構言うじゃないですか。あそこって力関係がしっかりしてて、M−1グランプリも決勝まで行ってるんでいいと思うんですけど。M−1の3回戦ぐらいで（ネタを）書いてる方が言うのあるじゃないですか。正直“3回戦止まりのネタしか書けてないんだよ”っていう。わかります？」と語った。

ヤーレンズの出井隼之介は「“ってことは売れてないのお前のせいじゃん”ってなっちゃうよね」と共感した。

良ちゃんは「ハライチさんも、岩井（勇気）さんが『澤部さんが何もやってない』みたいな。でも日本全国にハライチさんがなぜ売れたのかって聞いたら、岩井さんのおかげではないと思いますね」と語り、「なぜハライチが売れたのか、澤部さんが坊主だからです」と告白し、スタジオを笑わせた。

澤部は「俺のプレーヤーとしての能力とかでもなく!?」とつっこんだ。

良ちゃんは「困った顔、坊主のかわいらしいヤツが困ったから“おもしろそう”と思って」と理由を語った。

澤部は「中2で坊主にしててよかった」と笑った。