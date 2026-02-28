日能研の集計によると、2026年の首都圏中学受験者数は5万3730人と前年並みで、受験率は18.6％と依然として高い水準を維持している。少子化の影響で小学校卒業生数は減少しているものの、中学受験熱は高止まりしている状況だ。

その裏で、家計負担も増大している。SPRIXが昨年8月に実施した「中学受験に関する調査」によると、中学受験にかけた費用のトップは200万円以上300万円未満が37.9％。300万円以上と回答した人が27.2％で、平均費用は239万円という結果になった。

また、総務省が6日に発表した「家計調査報告」でも、教育関連支出は前年比で6.8％の伸びを記録している。月々の月謝に加え、夏期講習や冬期講習、志望校別特訓といった特別講座の出費が重なることで、実質的な年間支出額はさらに膨らんでいるのが実情だろう。

実質賃金の伸びが停滞する中で、社会保険料の負担増や物価高が重なり、支出における教育費の割合だけが上昇。これまで「高所得層」とされてきた年収1000万円世帯であっても、所得制限によって児童手当などの公的補助が縮小されるなか、月額10万円を超える塾代は固定費として家計を激しく圧迫する要因となっている。

こうした経済的負荷の増大は、教育現場で指摘される「学力の二極化」問題とも地続きだ。文部科学省が昨年7月に発表した「経年変化分析調査」によれば、全国の小学6年生と中学3年生の学力は大幅に低下していることが判明。背景には、スマートフォンの使用時間増加に伴う学習時間・集中力の低下が指摘されている。

学校教育だけでは学力維持が困難になる中で、年収1000万円以上の世帯は生活を切り詰めてでも「私費」で高額な塾代を支払い、低下する子どもの学力を外部から補完しようとする。一方で、平均年収に満たない世帯は塾という選択肢を奪われ、公教育の地盤沈下による学力低下の直撃をそのまま受ける形となっている。

実際、ネット上では親世代から「毎月の塾代と講習費の支払いで貯金がまったく増えない」「ボーナスも全て教育費に消えていく」「中学受験の費用負担は重く、一度始めると途中でやめる選択が難しい」といった切実な声も聞かれる。

さらに深刻なのは、この「経済力で学力を買い支える構造」が、子どもたちの心身の健康という本来守られるべき「生活の質」にまで犠牲を強いている点だ。

株式会社feileBが20日に公表した調査では、保護者の悩みの第1位は「学力」そのものではなく、「勉強量と生活習慣（睡眠・食事）のバランス」だった。実に9割以上の保護者が学習面以外での悩みに直面しており受験生の48.9パーセントが23時以降に就寝している。塾がある日の夕食が20時以降になる家庭も35パーセントを超え、小学生の夜型生活が常態化しているという。

また、前述のSPRIXの調査によれば、受験生の75.7パーセントが「友だちとの遊び」を我慢しており、精神的な負荷も限界に近い。つまり、現在の二極化の構図においては、高所得層であっても「豊かな教育」を享受しているわけではなく、多額の金銭と引き換えに子どもの睡眠や社交といった「子どもらしい生活習慣」を削りながら、学力を維持せざるを得ない極限状態にあるとの見方もできるのだ。

教育費のインフレと生活習慣の崩壊は、個別の家庭の努力だけで解決できる範囲を超えつつある。学校教育の役割や教育費負担のあり方についての議論が進まない限り、所得による学力格差は今後も進行し、同時に子どもたちの健康格差も広がりかねない。子どもの成長を支えるはずの教育が、家計と子どもの生活そのものを圧迫している現実に、社会としての対策が求められている。