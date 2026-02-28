元TOKIOの松岡昌宏（49）が27日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）に出演。元日にスタートした所属の新会社「MMsun」の名前の由来を明かす場面があった。

2月のマンスリーゲストとして出演した松岡。これまで人生の転機、分岐点などを話してきたが、今週は「これからのお話」だとし、元日に松岡が設立した事務所「株式会社MMsun」について話が及んだ。

パーソナリティーの松下奈緒は「MMsunは何か由来があるんですか？」と質問。松岡は「いろいろとあるんだけど」とした上で「まず“MM”は普通に当たり前、俺なんだけど、松岡昌宏だから」とした。

さらに「要は会社3つ目なんですよ、僕が作った会社、個人から言うとね。だから、3つ目の“3”っていうのと、あと川久保（三子）の本名がお日様の日が入るんですよ。僕の昌宏の昌って、日が2つなんですよ、お日様の日が2つ。（合わせて）日が3つでしょ？そんなのも入れて、いろんなダジャレのようにこじつけてごにょごにょ書いてたら、MMsunっていいなと思って」と明かした。

松下も「なんかいいです、呼びやすい」と称賛。「“MMさん”って呼べる、そういうので」とした。