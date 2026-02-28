鬼越トマホーク（金ちゃん、良ちゃん）が、元乃木坂46・堀未央奈に対し、業界の裏側に迫る際どい質問を浴びせる場面があった。

【映像】元乃木坂46に鬼越が"際どい質問"する一部始終

2月27日放送の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、芸人がコンビの将来やお笑いスキル向上などの悩みを相談する人気企画「お笑い研究部」を放送。今回は、鬼越トマホークによる「将来有望な若手が解散しないための授業」が行われた。

鬼越トマホークが挙げた危険行動の一つに、「売れていない女性芸人のネタに、頼まれてもないのにダメ出しをしだしたら解散確定」というものがあった。これについて金ちゃんは、「アドバイスをするフリをして、ただその女性を口説きたいだけ」と断言。

すると良ちゃんが、生徒として出演していた堀に対し「アイドルの世界でもあったと思うんですよ。口説いてきてるんだなと思っても、回りくどい方っていらっしゃるじゃないですか」と、突然矛先を向けた。

思わぬ角度からのパスに、堀は否定も肯定もしがたい絶妙に複雑な表情を浮かべる。担任代理の吉村崇（平成ノブシコブシ）がすかさず「（そんな質問に）『そうですね』とは言えないだろ！どう考えても！」とフォロー。

しかし、良ちゃんは続けて「どの番組に出たとき、不穏な思いとかしました？」と具体的なエピソードを要求する“エグい追撃”を繰り出す。堀は「怖い〜」と苦笑いし、スタジオは笑いに包まれた。