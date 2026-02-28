タレント、女優の吉田明加（よしだ・みく）が28日、結婚して第1子を妊娠していることが分かった。所属事務所のウイントが発表した。

ウイントは「所属のタレント・女優として活動する吉田明加（よしだみく）が、このたび結婚いたしましたこと、ならびに第一子を授かりましたことをご報告申し上げます」と発表。

続けて「吉田本人は現在安定期に入っており、今後は体調と相談しながら、お仕事のペースを調整しつつ活動を続けていく予定です」と伝え、本人からのコメントを添えた。

以下、吉田明加コメント全文。

私事ですが、このたび結婚いたしましたこと

そして、新しい命を授かりましたことをご報告させてください。

安定期を迎え、お腹の中で毎日少しずつ大きくなっている小さな命と向き合いながら、無事に元気に生まれてきてくれることを願って過ごしています。

体調と相談しながら、今はお仕事も少し調整させていただいています。

10代の頃から私と出逢い応援してくださってる皆さんとの時間が、今の私に繋がってます。

いつも温かく見守ってくださり本当にありがとうございます。

これからも笑顔と感謝を忘れず、更にパワーアップしていけたらと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。

吉田明加

吉田は1994年3月16日生まれ、京都府出身。アイドルグループ「Chu−Z」のメンバーとして活動し、2020年に卒業。その後は女優・タレントとして活動の幅を広げ、映画「ヘルドッグス」「バラシファイト」、ドラマCX「忍者に結婚は難しい」、TX「ダブルチート 偽りの警官」などに出演。また最近では、ショートドラマの主演やボクシング興行「U−NEXT BOXING」のラウンドガールのリーダーを務めるなど、多方面で活躍中。