ピーチ・アビエーションは、国内線と国際線で「弾丸往復運賃」を夏スケジュールにも継続設定した。

設定路線は東京/成田、大阪/関西、名古屋/中部、福岡、沖縄/那覇発着の国内・国際線。搭乗期間は4月7日から7月16日までで、設定曜日と期間は路線によって異なる。販売期間は2月25日正午から7月14日まで。

路線別の最大滞在可能時間と往復運賃は以下の通り。いずれも発券手数料、空港施設使用料、座席指定料金などは別途必要となる。往復ともに当該運賃での空席がある場合のみ利用できる。予約後の変更はできない。搭乗2日前まで予約ができる。

・東京/成田発

大阪/関西（9時間15分・7,600円）、札幌/千歳（12時間10分・9,400円）、福岡（11時間25分・9,600円）

・東京/羽田発

台北/桃園（11時間50分・18,000円）

・大阪/関西発

鹿児島（6時間45分、7,200円）、福岡（12時間10分・7,600円）、東京/成田（11時間5分・7,600円）、仙台（11時間25分・7,800円）、札幌/千歳（10時間50分・9,000円）、沖縄/那覇・ソウル/仁川（11時間20分・10,000円）、石垣（9時間20分・15,000円）、香港（13時間15分・20,000円）

・仙台発

札幌/千歳（6時間10分・7,000円）

・名古屋/中部発

仙台（7時間5分・8,900円）、ソウル/金浦（24時間50分・9,000円）、札幌/千歳（11時間20分・9,500円）、沖縄/那覇（8時間50分・9,900円）、台北/桃園（25時間15分・18,000円）

・福岡発

大阪/関西（10時間10分・7,600円）、沖縄/那覇（8時間5分・9,000円）、東京/成田（8時間30分・9,600円）

・沖縄/那覇発

台北/桃園（9時間20分・14,000円）