【NASCAR】第2戦 オートトレーダー400（エコーパーク・スピードウェイ／日本時間2月23日）

【映像】エグい角度でウォールに衝突（実際の様子）

NASCAR通算63勝を誇る40歳の名手を思わぬアクシデントが襲った。激しいクラッシュでマシンがウォールに直撃。その“当たり方”に現役ドライバーからも心配の声があがった。

アクシデントに見舞われたのは、8号車を駆るベテランのカイル・ブッシュ（40）だ。レース中、ストレートのインサイドからアウト側へレーンチェンジした際、スピン状態に陥りそのままノーズからウォールへ激しくヒット。すぐさまイエローコーションとなった。

中継で解説を務めたNASCARドライバーの古賀琢麻は、リプレイを見ながら「あの当たり方ね、ドライバー的には一番痛いですね、身体が」と、自らの経験を踏まえてその衝撃の大きさを危惧した。アクシデントの原因については「自らレーンチェンジしていったようには見えましたけどね」「右のフロントがフラットタイヤになっていたのかもしれない」と客観的な視点で分析した。

実況の増田隆生氏も「ダメージの受け方からすると厳しいかもしれません」とマシンの状態を危惧したが、ブッシュは自力でマシンから脱出。命に別条はなく無事が確認され、サーキットに安堵の空気が流れた。

この激しいクラッシュの中継映像に対し、視聴者からも「派手にいった」「当たってる？」「狭いところでレーンチェンジした？」「ケツ5cmまで見えてると言われてたカイルさんが」など、驚きと心配の声が多数寄せられた。

このコースで過去2勝を挙げているブッシュにとっては124周目での痛恨のリタイアとなったが、危険と隣り合わせであるモータースポーツの過酷さが改めて浮き彫りになる瞬間だった。（ABEMA『NASCAR Cup Series 2026』／(C)NASCAR）