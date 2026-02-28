森香澄「人生初のブリーチ」明るめブラウンヘアで雰囲気ガラリ「大正解すぎる」「ハイトーンカラーも素敵」の声
【モデルプレス＝2026/02/28】フリーアナウンサーの森香澄が2月27日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーを変えたショットを公開し、話題となっている。
【写真】30歳フリーアナ「人生初のブリーチ」で雰囲気一変
森森は「人生初のブリーチしてみました いろんな色挑戦してみたい」とつづり、人生初めてのブリーチでヘアカラーを変えたことを投稿。これまでのダークトーンのブラウンからやや赤みがかった透明感のある明るめブラウンにカラーチェンジし、緩めのウェーブヘアにスタイリングした姿を披露している。
この投稿にファンからは「大正解すぎる」「お人形さんかと思った」「ハイトーンカラーも素敵」「明るいカラーも似合ってる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳フリーアナ「人生初のブリーチ」で雰囲気一変
◆森香澄、ヘアカラーチェンジ報告
森森は「人生初のブリーチしてみました いろんな色挑戦してみたい」とつづり、人生初めてのブリーチでヘアカラーを変えたことを投稿。これまでのダークトーンのブラウンからやや赤みがかった透明感のある明るめブラウンにカラーチェンジし、緩めのウェーブヘアにスタイリングした姿を披露している。
◆森香澄の投稿に反響
この投稿にファンからは「大正解すぎる」「お人形さんかと思った」「ハイトーンカラーも素敵」「明るいカラーも似合ってる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】