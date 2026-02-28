ネスレ日本は、2026年3月1日に新商品「ネスカフェ クーラー」を発売する。水に溶かすスティックタイプ製品で、フルーツフレーバーをまとった今までにないコーヒー体験を提供するという。新たなコーヒーファンを獲得すべく開発された新感覚のドリンク、その楽しみ方や味はいかに？

啓蟄も間近に迫り、日に日に陽気は春へと向かっている。“ホット”から“アイス”へと飲み物も移行していく季節だ。しかし、日本で飲用されているコーヒーのなんと約40％がアイスコーヒーだという調査結果がある（2025年時点、株式会社消費者行動研究所「飲み物調査」）。季節を問わずアイスコーヒーを飲んでいる層が多いという結果が出ているのだ。

ネスレ日本 常務執行役員 飲料事業本部長 島川基氏は、この状況を踏まえ2026年春夏の事業戦略について次のように述べた。

「昨今温暖化が加速しておりますが、そうするといろんな飲み物のニーズが変化していきます。我々の調べでは今後人口が減っても、恐らくアイスコーヒーを飲む人口は伸びていくと予測しています。実はアイスコーヒーは日本ではかなり昔（1962年ごろから）から飲まれていまして、世界で見てもユニークな市場なんです。20代では5割がアイスコーヒーを選んでいます。

弊社では1962年を皮切りにさまざまなアイスコーヒーを成長させるための取り組みを展開してきました。後発ではありますが、1994年には大きいタイプのボトルコーヒーを発売し、1999年にはポーションタイプ（希釈タイプ）のコーヒーを発売。2025年にはポーションを発展させた希釈タイプのボトルのエスプレッソベースを販売しました」

近年成長著しいアイスコーヒー分野をさらに成長させていくと島川氏。同社からは「ネスカフェ アイスブレンド」にボトルコーヒーと濃縮ポーションの新ラインアップが加わる予定だ。

消費者にとっては、コーヒーは手軽に飲める、気軽に楽しめるといった需要が高いことが窺える。年齢が若いほどその傾向は強いようだ。また、すっきりした味のライトさというのも若者層には欠かせない要素という。

そうしたニーズを踏まえてこのほど登場したのが「ネスカフェ クーラー」。2026年3月1日に「ネスカフェ クーラー レモン」（7本入り）と「ネスカフェ クーラー ラズベリー」（7本入り）を発売する。同社飲料事業本部 ホワイトカップビジネス部長 都間友紀子氏が、商品の詳細を説明する。

「実は、商品を開発するにあたって、こんな味のものを作りたいというようなゴール設定ではありませんでした。気分を切り替えたいとき、集中力を高めたいときにはどんなコーヒーがいいのか？ という情緒的価値から考えて開発したのがこのネスカフェ クーラーです。レモンやラズベリーといった果物の爽やかさをプラスしてリフレッシュする、そんなコーヒーの可能性を広げたいと思いました」

デジタル化が進み、情報に絶えず接している日常はストレスフル。休憩にコーヒーはつきもので、その香りにほっとする。ただ、嗜好の多様化から苦味の強いコーヒーよりも甘さや苦味を控えた軽やかな味わいをドリンクに求める声も多いという。コーヒーをあまり飲まない層、若年層へのアプローチも念頭に、ネスカフェ クーラーは浅煎りのコーヒーが使われている。水色の清涼感のあるパッケージデザインも特徴だ。

スティックタイプで水にサッと溶けてすぐ飲めるネスカフェ クーラー。楽しみ方は色々で、炭酸で割ったり、冷凍フルーツを入れたりとアレンジは自由自在。飲料事業本部 ホワイトカップビジネス部 益戸洋平氏が簡単にできるレシピを実演して紹介した。

さて、最後はお待ちかねの試飲タイム。ネスカフェ クーラー レモンの炭酸割りとネスカフェ クーラー ラズベリーダイスをいただいた。見た目も涼しげで暑い日にはぴったりのビジュアルだ。言われないとコーヒーだとはわからない。しかし、ひと口飲むと、後からコーヒーの香りがすーっと鼻から抜けていく。まさに新感覚のドリンク。

フルーツの酸味とコーヒーの香りが交互にやってきた。香りの高さにはこだわっただけあって、それが実感できたひとときだった。

ネスカフェ クーラーは、下記のネスカフェ直営店でアレンジメニューなどを楽しむことができる。リフレッシュの一杯を味わいに立ち寄ってみてはいかが。

東京と神戸の直営店でネスカフェ クーラー4種類のメニューを提供

販売期間：2026年2月25日（水）〜5月31日（日）

提供店舗：ネスカフェ 原宿店、ネスカフェ 三宮店

提供メニュー：ネスカフェ クーラー レモンリフレッシュ \630、ネスカフェ クーラー ラズベリーダイス \630、ネスカフェ クーラー レモンシャーベットフィズ \650、ネスカフェ クーラー ラズベリーシャーベットフィズ \650（写真）