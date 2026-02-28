BMW 直列6気筒ディーゼル（1999年）

初代530dが登場する以前から、BMWは素晴らしいディーゼルエンジンを生産していた。特に1980年代の325tdや525tdに搭載された2.5L直列6気筒エンジンが有名だ。しかし、真に優れたディーゼルエンジンはこのユニットだ。初代530dは速く、素晴らしいサウンドを奏で、しかも非常に低燃費だ。これらの特性が相まって、瞬く間に欧州全域で警察車両の定番となった。

【画像】世界最速記録を叩き出したクワッドターボW16のモンスター【ブガッティ・ヴェイロンを詳しく見る】 全38枚



BMW 直列6気筒ディーゼル（1999年）

パガーニ V12（1999年）

初期のパガーニがメルセデスAMG製エンジンを搭載していたことは周知の事実だが、非常に優れていたことは確かだ。450psの6.0Lという怪物級のパワーユニットであり、後に7.0Lへ拡大、最終的には7.3Lで800psという途方もない数値に達した。ゾンダがメルセデス・ベンツのM120エンジンを採用したのに対し、後継モデルであるウアイラはAMG製V12を搭載している。



パガーニ V12（1999年）

ホンダ F20C（2000年）

ホンダがシビック・タイプRに搭載したK20ユニットも傑作だが、今回はS2000に搭載されたF20ユニットを紹介する。当時最先端のエンジンだったからだ。オートバイ並みの9000rpmまで回すことのできる自然吸気2.0Lで、驚異的な250psを発生。フェラーリ458が登場するまで、排気量1.0Lあたりの出力は最高峰だった。とはいえ、もう少し低回転域のトルクがあればなお良かったかもしれない。



ホンダ F20C（2000年）

GM LS6（2001年）

GMのスモールブロックV8はすでに1台紹介したが、こちらは別物だ。LS6は、1997年にコルベットC5向けとして登場したLS1をベースに開発されている。このユニットはさらに高性能化され、コルベットZ06専用にLS6へと発展したが、キャデラックCTS-V（写真）にも搭載された。当初は5.7Lから385psを発生したが、後に405psまで向上した。



GM LS6（2001年）

フォルクスワーゲン・グループ W12（2001年）

奇抜なエンジン構成と言えば、フォルクスワーゲン・グループが筆頭だろう。狭角VR6、V5、W8を生み出し、ブガッティ・ヴェイロン/シロンにはW16を搭載した。それに次ぐ狂気と言えるのがW12で、VR6エンジン2基を組み合わせることで6.0Lとしたものだ。

2001年のW12コンセプトとともに初公開され、アウディA8で市販デビューを飾った。W12エンジンはその後、ベントレー・コンチネンタルGT（写真）、フォルクスワーゲン・トゥアレグおよびフェートン、アウディA8、そしてスパイカーのスーパーカー2車種にも採用された。滑らかで力強いこのW12エンジンの生産は2024年4月に終了した。



フォルクスワーゲン・グループ W12（2001年）

フォルクスワーゲン V10 TDI（2002年）

トゥアレグとフェートンにのみ用意されたフォルクスワーゲンの5.0L V10ディーゼルエンジンは、76kg-m超のトルクを発生する猛獣のようなパワーユニットだ。トゥアレグR50では（写真）では驚異的な86kg-mまで引き上げられた。生産は2002年から2009年まで続いたが、コストが非常に高かったため、実際に搭載された車両はごく少数である。



フォルクスワーゲン V10 TDI（2002年）

ホンダ i-CTDi（2003年）

長年、ホンダはディーゼルエンジンから距離を置いてきたが、2003年にアコード向けにオールアルミ製2.2Lディーゼルエンジンを導入した。その滑らかさはまさに傑作と言える。16.0：1という低い圧縮比により、Nシリーズエンジンは競合他社よりもはるかに優れた静粛性とクリーンさを実現。また、アルミ構造により軽量化も実現している。



ホンダ i-CTDi（2003年）

マツダ・レネシス（2003年）

他社がロータリーエンジンから手を引いてから数十年、マツダはなおもこだわり続け、RX-8に搭載した。それまでの信頼性の問題はほぼ克服したが（ある程度までは）、燃費の悪さやオイル消費量の問題は解決できなかった。レネシスエンジンはトルク不足も指摘されたが、軽量、コンパクト、スムーズな動作は特筆に値する。それから、マツダが独自路線を貫いた姿勢にも称賛を送りたい。



マツダ・レネシス（2003年）

フォルクスワーゲン・グループ 3.0 TDI（2004年）

本特集にディーゼルエンジンが少ないのは、評価していないからではなく、より重要なガソリンエンジンに押されてしまったためだ。しかし、このV6ディーゼルエンジンは外せない。アウディA8に初搭載され、その後A4、A6、トゥアレグ、フェートンなどに採用された。滑らかで燃費が良く、驚くほど力強い。まさに画期的なエンジンだ。



フォルクスワーゲン・グループ 3.0 TDI（2004年）

BMW V10（2005年）

V12搭載の高級車を除けば、スポーツカーやGTの最大気筒数は通常8気筒だ。だからこそ、BMWのV10は見過ごせない。S85というコードネームで呼ばれ、E60型M5（写真）やE63型M6に搭載された。燃費は悪く、手入れにも手間がかかる。だが、圧倒的なサウンドと驚異的なパワーデリバリーという点では、疑いようのない中毒性のあるパワーユニットだ。



BMW V10（2005年）

ブガッティ・ヴェイロン（2005年）

16気筒に4基のターボを搭載するエンジンは、その過剰設計ゆえに、ここで取り上げないわけにはいかない。初代ヴェイロンは1000psを誇ったが、オーナーたちはこの数字に物足りなさを感じたらしい。そこでブガッティは2010年、さらにパワーアップした1200psのヴェイロン・スーパースポーツを発表した。



ブガッティ・ヴェイロン（2005年）

アウディ V12 TDI（2006年）

確かにアウディの12気筒ディーゼルエンジンは長く続かなかったが、それでもこの狂気じみた挑戦を称賛したい。アウディの高性能車部門クワトロ（現在のアウディ・スポーツ）が開発した6.0LのV12 TDIエンジンは、ル・マン優勝車R15 TDIに搭載されたほか、ごく少数のQ7にも採用された。Q7では最高出力480psと最大トルク102kg-m（後者はわずか1750rpmから発生）を誇り、0-100km/h加速わずか5.5秒を実現した。



アウディ V12 TDI（2006年）

アウディ RS4（2006年）

初代アウディRS4はツインターボV6エンジンを搭載し、実用的な高性能車としてはなかなかいい出来だった。しかし、多くの人の心を奪ったのは2代目モデルだ。B7ベースのRS4は自然吸気4.2L V8エンジンを搭載し、そのパワーとサウンドはまさに圧巻だった。最高回転数8250rpmまで軽快に回るこのエンジンは420psを発生し、アウディのクワトロ駆動システムを介して4輪すべてに伝達される。



アウディ RS4（2006年）

フィアット・ツインエア（2010年）

このエンジンを紹介するのは少し躊躇した。何しろツインエアは875ccの2気筒ターボエンジンで、プントやパンダ、500に搭載されると燃費が13km/lを超えるのがやっとだからだ。しかし、ツインエアエンジンの豊かな個性とイキイキとした感覚は称賛に値する。



フィアット・ツインエア（2010年）

フォード 1.0 エコブースト（2012年）

燃費向上を目指し、多くの自動車メーカーが1.0L直列3気筒ターボガソリンエンジンを次々と導入した。その先駆けの1つがフォードのエコブーストで、最初にフィエスタに搭載された。コンパクトで軽量、滑らかでありながら驚くほど活気あふれるエコブーストエンジンは、驚くほど燃費が良い。とはいえ、そのエンジン音も多くの4気筒ユニットを凌ぐほど心地よいので、つい全開で走りたくなる。



フォード 1.0 エコブースト（2012年）

フェラーリ V8（2014年）

フェラーリのデザインやハンドリングの良さは、競合他社を大きく上回る傾向にあるが、常にそうであるとは限らない。同社が輝かしい成果を誇る分野はエンジン開発で、素晴らしい性能と耳を喜ばせるサウンドを提供してきた。2014年に登場したF154ツインターボV8も例外ではない。488（写真は488スパイダー）やF8を運転すれば、必ずしも自然吸気式が最善ではないことを実感できるだろう。信じられないほどの柔軟性と、アイドリング回転数からわずかに上昇しただけで発揮される驚異的なパワーを備えているからだ。



フェラーリ V8（2014年）

メルセデスAMG V8（2015年）

メルセデスはこれまで数々の自然吸気V8エンジンを生み出してきた。そのどれを紹介してもいいだろう。しかし、今回は非過給の6.2Lではなく、ツインターボ4.0Lを取り上げたい。完成度が圧倒的に高いためだ。柔軟性があり扱いやすく、驚異的なパワーを持ちながら極めてクリーンである。先代のユニットも印象的だが、M176 V8は現代の排出ガス規制に対応しながらも、決して楽しさを失っていない。



メルセデスAMG V8（2015年）