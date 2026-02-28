香坂みゆき、“美文字”に反響 賞を獲得した習字作品を公開「すごいすごい」「なんでも器用で努力家だよね」

香坂みゆき、“美文字”に反響 賞を獲得した習字作品を公開「すごいすごい」「なんでも器用で努力家だよね」