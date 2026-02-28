香坂みゆき、“美文字”に反響 賞を獲得した習字作品を公開「すごいすごい」「なんでも器用で努力家だよね」
歌手・俳優の香坂みゆき（63）が26日、自身のインスタグラムを更新。習いごとで取り組んでいる「習字」の腕前を披露し、“美文字”に称賛の声が寄せられている。
【写真】「すごいすごい」“美文字”が映える香坂みゆきの習字作品
香坂は、前日25日の投稿で「賞状って大人になると中々もらう事ないですよね〜嬉しい #玄潮会 #書道」などとつづり、習いごとの書道で賞をもらったことを写真を添えて報告。名前入りの賞状には「第五十八回玄潮会書展に出品の貴作に対し頭書の賞を贈ります」と記されていた。
この日の投稿では「先日のポストその賞もらったお習字ってどんな？って言うことで〜wこれでーーーっす」と、問い合わせを受けて賞を獲得した習字作品を披露。題名は「明日へ」であることを説明した。
これに対し「すごいすごい」「素晴らしい」「なんでも器用で努力家だよね」など、香坂の作品を称える声が多数寄せられている。
