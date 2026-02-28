上海ディズニー10周年イベは3．20から！ 新たな城ショーや「マジック・ワンド」など登場
2016年6月16日に誕生した上海ディズニーリゾートが今年で10周年を迎えることを記念したイベント「With You，It’s Magic＋！」が、国際幸福デーである3月20日（金）からスタート。メインシンボルであるエンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルで新たなショーが開催されるほか、「Magic Wand（マジック・ワンド）」などのグッズも登場する。
【写真】『ズートピア』新フロートも！ 上海ディズニー10周年のコンテンツ一覧
■10周年ショー新登場！
10周年を迎える上海ディズニーランドには、新規ショーや、新たなセグメントが追加されたデイパレード、リニューアルされた夜のショーのほか、魅力的なフードやグッズが登場。
エンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルで開催される昼の新規ショー「The Heart of Magic」は、3つのサテライトステージと橋を使った、これまで以上に物語をより身近に感じられるショーとなる。
ミッキー＆フレンズが“Heart of Magic”を取り戻す冒険へ出発するという内容で、『シンデレラ』『くまのプーさん』『塔の上のラプンツェル』『ムーラン』『ヘラクレス』『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』『私ときどきレッサーパンダ』のキャラクターたちも参加。
『ヘラクレス』のヘラクレスが上海ディズニーランドに登場するのは今回が初で、『リメンバー・ミー』のミゲルは、今回本パークで初めて主要な役どころを担う。美しい新衣装や、色あせない音楽、映画さながらの演出が楽しめるという。
■昼パレードも進化
また人気の「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」には、新たなセグメントが登場。パレードの前には、ダッフィー＆フレンズによる特別なプレパレードが登場。ダッフィー＆フレンズが乗る金色の船の形をしたフロートは、波や望遠鏡の装飾が施されたデザインで、ダッフィー＆フレンズは新衣装で登場する。さらに選ばれたゲストがパレードルートに参加できる特別な演出も用意される。
さらに『ズートピア』のガゼルのコンサートバスが、「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」の一環として華やかに登場。ジュディ・ホップスとニック・ワイルドが先頭に立つほか、DJにふんしたクロウハウザーが祝祭ムードを盛り上げる。
色鮮やかなコンサートバスを囲むのは、個性豊かなズートピアの住人たち。ゲイリーや、新市長に選ばれたウィンドダンサー、さらにMr.ビッグのファミリーもお祝いに参加。『ズートピア』の「Try Everything」と『ズートピア２』の「Zoo」のパフォーマンスが繰り広げられる。
■「ILLUMINATE！」がパワーアップ
プロジェクションや花火、噴水の演出が魅力の夜のキャッスルショー「ILLUMINATE！ A Nighttime Celebration」はフィナーレの演出が初登場し、パワーアップ。マジシャン衣装を着用したミッキーマスが魔法のきらめきと共に現れる。
さらに『ウィッシュ』をテーマにした新たなセグメントも登場。アーシャやスター、楽曲「This Wish」がフィーチャーされた演出が楽しめる。
■フード＆グッズも続々
さらに多種多様なフードが1年を通して登場。中国の誕生日の伝統にちなんで、長寿を願う麺料理がパーク各所に登場するほか、中国各地の都市に由来するシグネチャーフレーバーを取り入れたグルメも展開する。
加えて、この10年で人気のあったフードが復活するほか、新作ポップコーンバケットなど10周年のスーベニアも用意。
グッズは本パーク史上最大級の品ぞろえになるそうで、ぬいぐるみやアパレル、アクセサリー、コレクタブルアイテムなどが、ミッキー＆フレンズ、ダッフィー＆フレンズ、そしてエンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルから着想を得たきらめくデザインで展開される。
それから、ゲストが自分らしさを表現できる新しいインタラクティブでパーソナライズできるコンテンツも今回初登場。その一つが、新アイテムの「Magic Wand」でパーク内で魔法を呼び起こし、集めることができる特別なアイテムとなっている。
■新コスチュームは青がステキ
ミッキー＆フレンズとダッフィー＆フレンズは、10周年を祝う新コスチュームで登場予定。きらめくアニバーサリーテーマから着想を得た衣装は、“願い星”の魔法が弾けるようなデザインで、祝祭ムードをいっそう華やかに彩る。
【写真】『ズートピア』新フロートも！ 上海ディズニー10周年のコンテンツ一覧
■10周年ショー新登場！
エンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルで開催される昼の新規ショー「The Heart of Magic」は、3つのサテライトステージと橋を使った、これまで以上に物語をより身近に感じられるショーとなる。
ミッキー＆フレンズが“Heart of Magic”を取り戻す冒険へ出発するという内容で、『シンデレラ』『くまのプーさん』『塔の上のラプンツェル』『ムーラン』『ヘラクレス』『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』『私ときどきレッサーパンダ』のキャラクターたちも参加。
『ヘラクレス』のヘラクレスが上海ディズニーランドに登場するのは今回が初で、『リメンバー・ミー』のミゲルは、今回本パークで初めて主要な役どころを担う。美しい新衣装や、色あせない音楽、映画さながらの演出が楽しめるという。
■昼パレードも進化
また人気の「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」には、新たなセグメントが登場。パレードの前には、ダッフィー＆フレンズによる特別なプレパレードが登場。ダッフィー＆フレンズが乗る金色の船の形をしたフロートは、波や望遠鏡の装飾が施されたデザインで、ダッフィー＆フレンズは新衣装で登場する。さらに選ばれたゲストがパレードルートに参加できる特別な演出も用意される。
さらに『ズートピア』のガゼルのコンサートバスが、「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」の一環として華やかに登場。ジュディ・ホップスとニック・ワイルドが先頭に立つほか、DJにふんしたクロウハウザーが祝祭ムードを盛り上げる。
色鮮やかなコンサートバスを囲むのは、個性豊かなズートピアの住人たち。ゲイリーや、新市長に選ばれたウィンドダンサー、さらにMr.ビッグのファミリーもお祝いに参加。『ズートピア』の「Try Everything」と『ズートピア２』の「Zoo」のパフォーマンスが繰り広げられる。
■「ILLUMINATE！」がパワーアップ
プロジェクションや花火、噴水の演出が魅力の夜のキャッスルショー「ILLUMINATE！ A Nighttime Celebration」はフィナーレの演出が初登場し、パワーアップ。マジシャン衣装を着用したミッキーマスが魔法のきらめきと共に現れる。
さらに『ウィッシュ』をテーマにした新たなセグメントも登場。アーシャやスター、楽曲「This Wish」がフィーチャーされた演出が楽しめる。
■フード＆グッズも続々
さらに多種多様なフードが1年を通して登場。中国の誕生日の伝統にちなんで、長寿を願う麺料理がパーク各所に登場するほか、中国各地の都市に由来するシグネチャーフレーバーを取り入れたグルメも展開する。
加えて、この10年で人気のあったフードが復活するほか、新作ポップコーンバケットなど10周年のスーベニアも用意。
グッズは本パーク史上最大級の品ぞろえになるそうで、ぬいぐるみやアパレル、アクセサリー、コレクタブルアイテムなどが、ミッキー＆フレンズ、ダッフィー＆フレンズ、そしてエンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルから着想を得たきらめくデザインで展開される。
それから、ゲストが自分らしさを表現できる新しいインタラクティブでパーソナライズできるコンテンツも今回初登場。その一つが、新アイテムの「Magic Wand」でパーク内で魔法を呼び起こし、集めることができる特別なアイテムとなっている。
■新コスチュームは青がステキ
ミッキー＆フレンズとダッフィー＆フレンズは、10周年を祝う新コスチュームで登場予定。きらめくアニバーサリーテーマから着想を得た衣装は、“願い星”の魔法が弾けるようなデザインで、祝祭ムードをいっそう華やかに彩る。