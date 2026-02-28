子ザルのパンチくん「いよいよオランママ卒業かなぁ」 ぬいぐるみなしで仲良く遊ぶ姿が話題 市川市動植物園が近況を報告
千葉県・市川市動植物園が26日、公式Xを更新。話題を集めるニホンザル・“パンチくん”ことパンチの近況を報告し、母親代わりだったぬいぐるみなしで遊ぶ姿に反響が集まっている。
【写真】「ついにぬいぐるみ離れも近い?!」“オランママ”なして他ザルと遊ぶ子ザルのパンチくん
公式Xでは、26日のパンチについて「ぬいぐるみは使わず他の子ザル達と遊んでいました。左腕について『怪我しているのでは？』とご心配の声をいただきましたが、念のため獣医にも診てもらい、特に異状なく元気に過ごしていますよ」と飼育員のコメントを掲載し、チェーンを使って仲良く遊ぶ姿を公開した。
写真に写るパンチの手にぬいぐるみの姿はなく、コメント欄には「他の子と遊べるようになって良かったです」「ぬいぐるみ卒業して友達と遊んでるの成長感じて泣く」「ついにぬいぐるみ離れも近い?!」「オランママから離れて遊んでる姿が1番ジーンときます」「良かった良かった！いよいよオランママ卒業かなぁ」などと反響が寄せられ、ついに“ぬいぐるみ卒業”なのかという見方が強まっている。
同園では、子ザルのパンチがオランウータンのぬいぐるみ“オランママ”を引き連れながら、サル山の群れになじもうとする姿が話題を集め、人気者となっている。
